Μετά την επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του 007, τα στοιχήματα και οι φήμες στρέφονται στην επόμενη γυναίκα που θα βρεθεί στο πλευρό του

Η ανακοίνωση ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα κάθε νέας ταινίας της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς: ποιο θα είναι το επόμενο κορίτσι του Μποντ;

Το όνομα του Πάτινσον μπήκε σχετικά πρόσφατα στη συζήτηση, καθώς μέχρι πριν από λίγες ημέρες ως επικρατέστεροι υποψήφιοι για τον εμβληματικό ρόλο εμφανίζονταν οι Τζακ Λόουντεν, Κάλουμ Τέρνερ και ένας ακόμη ηθοποιός, η ταυτότητα του οποίου δεν είχε αποκαλυφθεί.

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