Οι έξι δήμαρχοι που θα δουν τον Μητσοτάκη, το αντάρτικο της Ράπτη και το σύνθημα του Σπανάκη

Ο Μαξιμιλιανός μιλά για τους 6 δημάρχους που θα δουν τον Μητσοτάκη, το αντάρτικο της Ράπτη και το σύνθημα του Σπανάκη.

Τα βόρεια προάστια της Αττικής είναι ένα σημαντικό προπύργιο της ΝΔ, με ισχυρή επιρροή του κυβερνώντος κόμματος σε όλους τους δήμους. Όμως η υπόθεση με τους συντελεστές δόμησης έχει βάλει τους δημάρχους των περιοχών «στα καρφιά», με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις τους να είναι εξαιρετικά έντονες.

Αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σήμερα το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου τους 6 δημάρχους που του έστειλαν επιστολή στα μέσα της εβδομάδας, καθώς οι περιοχές τους βρίσκονται αντιμέτωπες με την προοπτική απόκτησης δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων νέων τετραγωνικών προς δόμηση.

Παρόντες θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος εκλέγεται στα βόρεια της Αττικής και πιάνει το ωστικό κύμα, αλλά και ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αν και με τις επίμαχες μελέτες έχει ασχοληθεί περισσότερο η υφυπουργός Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη. Γενικώς, το κλίμα είναι ότι οι μελέτες αυτές θα «πεθάνουν» ήσυχα ήσυχα και δεν θα φύγουν ποτέ από το στάδιο της διαβούλευσης.

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