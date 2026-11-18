Οι Victory Collapse σας περιμένουν την Παρασκευή (20/11) στο ΙΛΙΟΝ Plus για την παρουσίαση του νέου τους δίσκου, του «Non Player Characters» [Inner Ear].

Όταν ο χρόνος κατακτιέται και η καλλιτεχνική ελευθερία μένει πραγματικά ελεύθερη, τότε έχουμε δουλειές όπως το τρίτο άλμπουμ, το «Non Player Characters» [από Inner Ear], των Victory Collapse. Η αθηναϊκή μπάντα με τον αστικό ήχο μας δίνει μια ολοκληρωμένη δουλειά γεμάτη αμεσότητα και ευθύτητα. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησαν, μιλάνε για τον νέο δίσκο και τι έδωσε στην καλλιτεχνική φυσιογνωμία του γκρουπ, ποιο κομμάτι είναι ο πυρήνας του LP, γιατί επέλεξαν το έργο «Ανάκριση» της Βάσως Κατράκη για εξώφυλλό του και για το αν ένα sold out εξασφαλίζει μια επιτυχημένη συναυλία. Α, μας είπαν ότι ετοιμάζουν και νέο δίσκο. Οι Victory Collapse, την Παρασκευή (20/11) σας περιμένουν στο Ίλιον Plus για να παρουσιάσουν τον «Non Player Characters». Μαζί τους θα είναι οι «Hand & Leg».

Ο τρίτος δίσκος σας, τι πρόσθεσε στην καλλιτεχνική φυσιογνωμία της μπάντας;

Τα βασικά συστατικά ήταν η καλλιτεχνική ελευθερία στην ηχογράφηση, ο πειραματισμός με νέα μέσα, με την προσθήκη του synthesizer, και μια πιο ευθεία και διεισδυτική ματιά στη θεματολογία. Ξέραμε τι μπορούσαμε και τι θέλαμε να κάνουμε.

Το άλμπουμ αυτό πόσο διαφέρει από τα προηγούμενα;

Όπως έχουμε ξαναπεί, μοιάζει λίγο σαν μια σύνοψη των προηγουμένων, με τα επιμέρους στοιχεία να υπάρχουν τώρα πιο ολοκληρωμένα και σαν έκφραση και σαν ενορχήστρωση. Πιο άμεσο, ευθύ και πλήρες.

Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο στη δημιουργία του;

Το μόνο πρόβλημα, από τη στιγμή που «έδεσε» η νέα σύνθεση, ήταν ο χρόνος που πολλές φορές δεν τον είχαμε, όσο στους προηγούμενους δίσκους, λόγω προσωπικών υποχρεώσεων.

«Κυριαρχούσε μια υπαρξιακή ανάγκη για δημιουργία»

Ποιο συναίσθημα κυριαρχεί σε αυτόν τον δίσκο;

Θα λέγαμε, μέσα από έναν στίχο παλαιοτέρου τραγουδιού μας “Here we stand now beaten by the the songs we should have written” ( “The Need of Expression”, Convenience has Poisoned our Souls, 2012) ότι κυριαρχούσε μια υπαρξιακή ανάγκη για δημιουργία.

Ποιο κομμάτι είναι ο πυρήνας του «Non Player Characters»;

Μάλλον το ομώνυμο, γιατί συμπυκνώνει τη διάθεση και την ατμόσφαιρα αρκετών από τα υπόλοιπα. Θα λέγαμε επίσης και το «Industry of PhDs», που λειτουργεί ως ηχητική γέφυρα ανάμεσα σε αυτόν τον δίσκο και τις προηγούμενες δουλειές μας

Πείτε μου λίγα λόγια για το εξώφυλλο. Πώς επιλέχθηκε και πώς επικοινωνεί με αυτή τη δουλειά σας;

Έτυχε να έχουμε κάποια τεύχη ενός περιοδικού που κυκλοφορούσε επί Χούντας και λέγονταν Ανοιχτό Θέατρο. Ένα τεύχος από αυτά είχε στο εξώφυλλο του το έργο «Ανάκριση» της Βάσως Κατράκη. Ενθουσιαστήκαμε και κάπως το συνδέσαμε με το όνομα του δίσκου «Non Player Characters». Το προηγούμενο μας άλμπουμ, το «Atlas» έχει επίσης εξώφυλλο του περιοδικού και τώρα πια φοβόμαστε ότι και το επόμενο θα είναι από εκεί.

«Τo sold out εξασφαλίζει ότι όλοι, μάλλον, θα πληρωθούν»

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το live στις 20/11;

Να έρθουν και άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε προσωπικά, επειδή τους άρεσε το άλμπουμ και όχι μόνο για να στηρίξουν την ελληνική σκηνή.

Το sold out εξασφαλίζει επιτυχημένη συναυλία;

Τo sold out εξασφαλίζει ότι όλοι, μάλλον, θα πληρωθούν. Μια επιτυχημένη συναυλία έγκειται στην αλληλεπίδραση μεταξύ κοινού και συγκροτήματος. Όταν η διάθεση και προσδοκίες εφάπτονται

Special guests θα είναι οι «Hand & Leg». Τι γουστάρετε στη δουλειά τους;

Γουστάρουμε το μοναδικό, μίνιμαλ και τολμηρό no wave ύφος τους και τους ευχαριστούμε που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας.

Μετά απ’ αυτό το live ετοιμάζετε κάτι άλλο;

Καινούργιο δίσκο.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Και εμείς.

*Τα μέλη της μπάντας είναι οι: Βασίλης Ντζούνης, Κώστας Μπαλτάσης, Νίκος Μαρδάκης, Κώστας Β. Βαρώτσος, Κώστας Α. Βαρώτσος

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INFO

Victory Collapse

Παρουσίαση δίσκου «Non Player Characters».

Παρασκευή 20/11

Στο ΙΛΙΟΝ Plus [Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα]

Special Guests το εκρηκτικό no-wave δίδυμο των Hand & Leg.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Οι πόρτεις ανοίγουν στις 21:30

Διάρκεια: 180 λεπτά.

