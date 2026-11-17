Η επέτειος της 17ης Νοεμβρίου μας κάνει να θυμόμαστε μερικά από τα τραγούδια που συνόδευσαν τα μαθητικά μας χρόνια και εξακολουθούν να έχουν ξεχωριστή θέση στη μνήμη μας.

Υπήρχε πάντα μια πολύ συγκεκριμένη ατμόσφαιρα στις σχολικές γιορτές, που με κάνει να τις θυμάμαι μέχρι και σήμερα με μια γλυκιά νοσταλγία.

Αυτή η χαρά που θα χάναμε μάθημα για να κάνουμε πρόβα, τα απρόοπτα που σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια προκαλούσαν γέλια και γίνονταν ιστορίες που λέγαμε και ξαναλέγαμε για μήνες, αλλά και τα τραγούδια της χορωδίας που όσο τα προβάραμε, τόσο μας έμεναν στο μυαλό.

Θυμάμαι ανυπομονούσαμε για όλες, αλλά λίγο περισσότερο για την γιορτή της 17ης Νοεμβρίου. Ίσως να είχε να κάνει με το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις άλλες δύο εθνικές επετείους που γιορτάζαμε, αυτή αφορούσε ένα πολύ πιο πρόσφατο ιστορικό γεγονός, το οποίο μπορούσαμε να κατανοήσουμε καλύτερα και με το οποίο αισθανόμασταν κάπως πιο κοντά.

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