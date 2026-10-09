«Fighting Someone Else's Depression»: Στον καθρέφτη σας χορέψτε! (vid)

Οι Victory Collapse επιστρέφουν με το τρίτο κατά σειρά βίντεο κλιπ μέσα από τον νέο τους δίσκο «Non Player Characters» (από Inner Ear Records).

Όταν γράφεις για βίντεο κλιπ θες να συνδυάσεις στον λόγο σου εικόνα και ήχο. Τώρα θα μου πείτε, μα, αυτά δεν είναι το ίδιο; Ναι, το ίδιο είναι και φτιάχνουν τριάδα ομοούσια και αδιαίρετη. Όμως ο λόγος στέκεται στην κορυφή και το οπτικό/ηχητικό πιάνει τις άκρες του βλέμματος και της ακοής. Θέλουμε πάντα το τέλειο τρίγωνο, να είναι ισόπλευρο, αλλά κάτι ο απαραίτητος «ερασιτεχνισμός» που δεν μας εγκαταλείπει, κάτι η εμμονή μας με το τέλειο (που είναι ανέφικτο), κάτι το συναίσθημα που καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο και στριμώχνει κάπως την ορθή σκέψη, ε, στο τέλος έχουμε κάτι που μας αρέσει, αλλά δεν είναι αυτό που φανταστήκαμε όταν ξεκινήσαμε να το φτιάχνουμε.

Τώρα, πώς συνδέονται όλα αυτά με το βίντεο κλιπ; Η έννοια του εν λόγω αντικειμένου έχει να κάνει με την αρμονική σύνδεση ήχου, εικόνας, ερμηνείας, μουσικής δημιουργίας και σκηνοθετικής ματιάς. Το πώς πραγματώνεται έχει σημασία, όμως εμείς εξετάζουμε την πρόσληψη του μοναδικού αντικειμενικού κριτή: του θεατή/ακροατή. Παρακολουθώντας, λοιπόν, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Fighting Someone Else's Depression» (από Inner Ear Records), των Victory Collapse, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η ένωση τραγουδιού-εικόνας, ότι υπάρχει αυτή ποθητή ατέλεια που κάνει και το κομμάτι πιο θελκτικό ακουστικά/οπτικά. Άρα, λόγος, ήχος, εικόνα, είναι εδώ και ας μην φτιάχνουν το τέλειο τρίγωνο.

Στις μητροπόλεις του κόσμου



Ακούς λοιπόν το «Fighting Someone Else's Depression» και ναι, μπαίνεις στην ατμόσφαιρα του αστικού τοπίου, στο διαμέρισμα κάποιου/ας που είναι ένα από τα εκατομμύρια που υπάρχουν στις μητροπόλεις αυτού του κόσμου. Ο ήχος είναι επίμονος και φαινομενικά αφιλόξενος. Ένα ηλεκτρονικό, synth, ηχοτοπίο που έρχεται από τα παλιά και κάνει θόρυβο. Όταν, όμως, μπαίνουν οι ηλεκτρικές κιθάρες, τα ντραμς και η φωνή που έχει κάτι το psychedelic και vintage style, τότε αφήνεσαι στην ιστορία των ήχων και των στίχων. Νιώθεις ότι σε βρίσκει ένα έντονο British pop/rock vibe… Και όμως, οι δημιουργοί του κομματιού, η μπάντα Victory Collapse, είναι Έλληνες που δείχνουν ότι ξέρουν να μιλήσουν την παγκόσμια γλώσσα της μουσικής.

Και έρχεται η στιγμή που βλέπεις το βίντεο κλιπ και καταλαβαίνεις ότι η σκηνοθέτριά του, η Μυρτώ Τζήμα, σου παραδίδει κάτι χειροποίητο που το εντοπίζεις κάπου ανάμεσα στο «Faces» του Κασσεβέτη και σε οποιαδήποτε δημιουργία του Γκας Βαν Σαντ. Αφήνεσαι στο κύμα, λοιπόν, και πας, ακούς, βλέπεις, και… πετάς!

Η κατάθλιψη του άλλου



Η πρωταγωνίστρια του βίντεο κλιπ (η Nata Revak) είναι μια νεαρή, όμορφη, γυναίκα με μάτια που σε καθηλώνουν. Τη βλέπουμε και μας βλέπει μέσα από το δικό της βλέμμα. Περιπλανιέται στη Νέα Υόρκη και η κάμερα την ακολουθεί, «περπατά» μαζί της, «χορεύει» μαζί της, δέχεται και μοιράζει τα συναισθήματά της. Η αίσθηση του diy και του ερασιτεχνικού ταιριάζει απόλυτα με το κομμάτι των Victory Collapse. Σε μια μεγαλούπολη όλοι ζούμε πιεσμένοι, δουλεύουμε για να επιβιώσουμε και ξεχνάμε να ζούμε. Και όμως… Δεν κοιτάμε εμάς, αλλά τον άλλον, την κατάθλιψή του, τον καθρέφτη μας, εμάς! Ακολουθήστε, ακούστε, τους Victory Collapse και σημειώστε ότι θα γίνει επίσημη live παρουσίαση του άλμπουμ «Non Player Characters» στη σκηνή του Ίλιον Plus την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Επίσης, κρατήστε και τα βιογραφικά στοιχεία της μπάντας: Οι Victory Collapse είναι μια Aθηναϊκή μπάντα με αστικό ήχο, που ενίοτε χαρακτηρίζεται ως ένα κολάζ επαναλαμβανόμενων στρυφνών ρυθμών και ήχων με νεοκυματικές και ψυχεδελικές καταβολές.

Έχουν κυκλοφορήσει 2 LPs, τα "Convenience Has Poisoned Our Souls" (2012) και "Atlas" (2015), 2 EPs, τα "Rumors" (2007) και "Younger Than Before" (2017), και έχουν κάνει αρκετές συναυλίες, πολλές από τις οποίες μαζί με συγκροτήματα που επηρέασαν τον ήχο τους, όπως οι Liars, The Fall, Gang of Four, Savage Republic, Momus, Wire και άλλα.

Τα μέλη της μπάντας είναι οι:

Βασίλης Ντζούνης

Κώστας Μπαλτάσης

Νίκος Μαρδάκης

Κώστας Β. Βαρώτσος

Κώστας Α. Βαρώτσος

*Οι Victory Collapse σε Instagram, Facebook, Bandcamp, Spotify



