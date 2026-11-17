Ένταση επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου - Απρόκλητη επίθεση από τα ΜΑΤ

Ένταση επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του Reader.gr αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση χημικών, ενώ ακολούθησε κυνηγητό διαδηλωτών από άνδρες των ΜΑΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το τέλος της πορείας, αστυνομικές δυνάμεις εμπόδιζαν τον κόσμο να απομακρυνθεί από τα στενά, προτρέποντάς τον να συνεχίσει την πορεία του μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

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