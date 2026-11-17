Η στεγαστική κρίση πιέζει και την Ελλάδα, με την Αθήνα να βρίσκεται ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές πόλεις που το ενοίκιο απορροφά μεγάλο μέρος του μηνιαίου καθαρού μισθού

Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη, με το κόστος ενοικίασης κατοικίας να ολοένα και περισσότερα τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις όπου σημαντικό μέρος του μηνιαίου μισθού απαιτείται για την κάλυψη του ενοικίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον σχετικό ευρωπαϊκό χάρτη με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), η ενοικίαση ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της Αθήνας αντιστοιχεί περίπου στο 50% του μέσου καθαρού μισθού. Με άλλα λόγια, ένας εργαζόμενος χρειάζεται να διαθέσει περίπου το μισό μηνιαίο εισόδημά του μόνο για τη στέγασή του.

Πως συγκρίνεται η Αθήνα με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές πόλεις;

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος, με αρκετές μεγάλες πόλεις να εμφανίζουν ακόμη υψηλότερα ποσοστά επιβάρυνσης.

Στην Λισαβόνα, το ενοίκιο αντιστοιχεί στο 72% του μέσου καθαρού μισθού, ενώ στο Άμστερνταμ φτάνει το 68%. Ακολουθούν το Μιλάνο και η Βαρκελώνη με ποσοστά 66% και 65% αντίστοιχα. Λίγο πιο πάνω από την Αθήνα, βρίσκεται η Βουδαπέστη με ποσοστό 60% και η Μαδρίτη με 56%.

Περίπου στην μέση της λίστας βρίσκεται η Αθήνα, που μαζί με την Βαρσοβία φτάνουν στο 50%, ενώ στην συνέχεια ακολουθούν μεγάλες πόλεις, όπως η Ρώμη, το Παρίσι, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες.

Αναλυτικά η λίστα:

Λισαβόνα: 72% Άμστερνταμ: 68% Μιλάνο: 66% Βαρκελώνη: 65% Βουδαπέστη: 60% Μαδρίτη: 56% Βαρσοβία: 50% Αθήνα: 50% Ρώμη: 49% Βερολίνο: 48% Δουβλίνο: 46% Παρίσι: 44% Πράγα: 44% Ελσίνκι: 38% Κοπεγχάγη: 37% Βιέννη: 35% Βρυξέλλες: 28% Στοκχόλμη: 25%

Η προσιτή κατοικία παραμένει ζητούμενο για τη νέα γενιά

Το υψηλό κόστος στέγασης δεν επιβαρύνει μόνο τον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό. Περιορίζει παράλληλα τη δυνατότητα των νέων να αποταμιεύσουν, να δημιουργήσουν οικογένεια και να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια το μέλλον τους.

Η πρόσβαση σε μια οικονομικά προσιτή κατοικία αποτελεί, επομένως, ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τις νεότερες γενιές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ζητούμενο είναι η στέγαση να μην αποτελεί προνόμιο για λίγους, αλλά μια πραγματική δυνατότητα για όλους τους πολίτες.

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