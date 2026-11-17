Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ εκτυλίχθηκε στο Χαλάνδρι, όταν 54χρονος επιτέθηκε στην αδελφή του, αφήνοντάς την τυφλή. Οι μαρτυρίες και όσα προηγήθηκαν της επίθεσης.

Μια υπόθεση ακραίας ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει το Χαλάνδρι, μετά την επίθεση που δέχθηκε μια 49χρονη γυναίκα από τον ίδιο της τον αδελφό, τον Ιανουάριο του 2026. Ο 54χρονος φέρεται να της προκάλεσε τόσο σοβαρά τραύματα στα μάτια, ώστε η γυναίκα να χάσει οριστικά την όρασή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Ιανουαρίου, στο σπίτι όπου τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα τους. Η 49χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την όρασή της. Το Live News εξασφάλισε εικόνες από το αιματοβαμμένο μπαλκόνι της κατοικίας, ενώ για πρώτη φορά τόσο το θύμα όσο και ο κατηγορούμενος μίλησαν για όσα συνέβησαν εκείνο το πρωινό.

Η επίθεση στο μπαλκόνι και το θρησκευτικό παραλήρημα

Η 49χρονη περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, εξηγώντας ότι ο αδελφός της βρισκόταν σε κατάσταση έντονου θρησκευτικού παραληρήματος. Όπως ανέφερε, την καταδίωκε από δωμάτιο σε δωμάτιο, μέχρι που εκείνη κατέφυγε στη βεράντα για να τον αποφύγει. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ο 54χρονος απαιτούσε να επαναλαμβάνει συγκεκριμένες θρησκευτικές φράσεις. Η γυναίκα προσπαθούσε να συμμορφωθεί με όσα της ζητούσε, φοβούμενη για τη ζωή της.

Όπως περιέγραψε στο Live News, ο αδελφός της την έριξε στο έδαφος και άσκησε για αρκετή ώρα μεγάλη πίεση στα μάτια της με τα χέρια του. Η ίδια παρομοίασε την πράξη με κάποια μορφή θυσίας, ενώ τόνισε ότι σήμερα είναι ολοκληρωτικά τυφλή. Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση των γειτόνων, οι οποίοι άκουσαν τις φωνές και ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η επίσκεψη στο νοσοκομείο μία ημέρα πριν και όσα υποστήριξε ο κατηγορούμενος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα προηγήθηκαν της επίθεσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 54χρονος είχε επισκεφθεί νοσοκομείο στις 26 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν από το περιστατικό, όπου του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή για τα ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι δεν έλαβε ποτέ τα φάρμακα που του είχαν συνταγογραφηθεί. Μιλώντας στην εκπομπή, εξέφρασε τη στενοχώρια του για την κατάσταση της αδελφής του, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει τι τον οδήγησε στην αποτρόπαια πράξη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να επηρεάστηκε από όσα διάβαζε το τελευταίο διάστημα. Από την πλευρά της, η 49χρονη υποστήριξε ότι η επίθεση ήταν εντελώς απρόκλητη και ότι όλα ξεκίνησαν ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη μητέρα τους. Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος έσπευσε να δει τι συνέβαινε όταν άκουσε τις φωνές. Όπως περιέγραψε, αντίκρισε αίματα στα κάγκελα του μπαλκονιού και άκουσε τον 54χρονο να φωνάζει ότι θα «σώσει» την αδελφή του από το κακό, αναφερόμενος στα μάτια και στην ψυχή της.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Η 49χρονη καλείται να διαχειριστεί μια μόνιμη αναπηρία και τις συνέπειες της επίθεσης που άλλαξε ριζικά τη ζωή της, ενώ η ίδια εκφράζει την πεποίθηση ότι, εάν είχαν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες, η τραγική κατάληξη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

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