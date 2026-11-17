Πώς οι άκεντρες μέλισσες στο Περού έγιναν τα πρώτα έντομα στον κόσμο που απέκτησαν νομικά δικαιώματα
Ίσως μέχρι σήμερα να μην είχατε ακούσει για τις άκεντρες μέλισσες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερα από 600 είδη των συγκεκριμένων εντόμων στον πλανήτη μας. Αν και ορισμένες έχουν μήκος μόλις 5 χιλιοστά, αυτές οι μέλισσες αποτελούν σημαντικούς επικονιαστές και πέρυσι, στο Περού, έγιναν τα πρώτα έντομα στον κόσμο τα οποία απέκτησαν νομικά δικαιώματα.
Η «Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Άκεντρων Μελισσών του Αμαζονίου», που ψηφίστηκε από δύο δημοτικές αρχές της χώρας, περιλαμβάνει το δικαίωμα στην ύπαρξη και την ανάπτυξη, το δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον, το δικαίωμα στην αποκατάσταση και το δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης των μελισσών.
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