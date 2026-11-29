Τι απάντησε ο Δημήτρης Μπάκουλης για τη φημολογούμενη συνεργασία της πρώην συζύγου του, Αφροδίτης Χατζημηνά με τον Νίκο Καρβέλα.

ΟΔημήτρης Μπάκουλης μίλησε στην κάμερα του «For You» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κόρη του και στη σχέση του σήμερα με την πρώην σύζυγό του, Αφροδίτη Χατζημηνά. Τι απάντησε για τις φήμες που θέλουν τη Χατζημηνά να είναι η νέα μούσα του Νίκου Καρβέλα.

«Υπάρχει μια αλληλοκατανόηση. Η πρώην σύζυγος κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με άλλο τρόπο, οπότε βρίσκουμε τις χαραμάδες στα προγράμματα του καθενός και τα καταφέρνουμε μια χαρά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr