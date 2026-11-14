8 ρόλοι από ελληνικές σειρές που άξιζαν περισσότερο screen time

Από τη Φρίντα του Παρά Πέντε μέχρι την Μαρούσκα των Δύο Ξένων, θυμόμαστε 8 ρόλους αγαπημένων ελληνικών σειρών που θα θέλαμε να είχαν περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο.

Όταν μιλάμε για τις all time αγαπημένες μας ελληνικές σειρές, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει αμέσως στους πρωταγωνιστές τους και τις ιστορίες τους. Βλέπουμε και ξαναβλέπουμε τις σκηνές τους, λέμε και ξαναλέμε τις ατάκες τους με την παρέα μας.

Ωστόσο ακόμη και στις σειρές που ξέρουμε απέξω και ανακατωτά υπάρχουν σκηνές και χαρακτήρες που δεν τους δώσαμε ποτέ τη σημασία που θα έπρεπε, όχι επειδή δεν μας άρεσαν όσο οι υπόλοιποι, αλλά γιατί χρειάζονταν περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο.

Είναι εκείνοι οι δεύτεροι ρόλοι που δεν εμφανίζονταν σε περισσότερες από τρεις σκηνές, σε κάθε επεισόδιο, αλλά κατάφερναν να κλέβουν την παράσταση, αφήνοντάς μας πάντα με την αίσθηση ότι θα θέλαμε να τους είχαμε δει λίγο ακόμη.

Συγκεντρώσαμε μερικούς χαρακτήρες από ελληνικές σειρές που, κατά τη γνώμη μας, άξιζαν πολύ περισσότερο screen time. Ρόλους, για τους οποίους θα θέλαμε να είχαν γραφτεί περισσότερες σκηνές και να μαθαίναμε λίγα περισσότερα για τη ζωή τους.

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