Η μοναξιά του να μαζεύεις κιτ 72 ωρών, την ημέρα που γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο

Οι εορτασμοί για το Πολυτεχνείο είναι πιο επίκαιροι από ποτέ, σε μία κοινωνία που έχει μάθει να κινείται φοβούμενη και τη σκιά της.

Σε μία μάλλον διαβολική σύμπτωση, η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου συνδέεται με την απειλή ενός φημολογούμενου blackout 72 ωρών, με ανθρώπους να πηγαίνουν να αρπάζουν ό,τι κονσέρβα και χαρτί υγείας βρίσκουν στο ράφι των σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το διαφαινόμενο τέλος του παρόντος ψηφιακού κόσμου.

Μέσα στο τρέξιμο για να σώσεις τον εαυτό σου από τον Αρμαγεδώνα, ομολογουμένως η σκέψη των ιδεών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας μοιάζει εν πολλοίς με πολυτέλεια. Το ενδιαφέρον βέβαια εδώ είναι η ιδιώτευση ακόμα του πανικού. Ο τρόπος που φανταζόμαστε την καταστροφή του κόσμου είναι να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και να τρώμε από τις κονσέρβες.

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