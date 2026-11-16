Η «Γυναίκα με τις Πλεξούδες»: Τι αποκάλυψαν οι επιστήμονες για την αιγυπτιακή μούμια 3.000 ετών

Οι επιστήμονες εξέτασαν τη «Γυναίκα με τις Πλεξούδες» και αποκάλυψαν λεπτομέρειες για την υγεία της, τη διαδικασία μουμιοποίησης και ένα αρχαίο ταφικό τελετουργικό.

Η νέα έρευνα βασίστηκε σε αξονικές τομογραφίες υψηλής ανάλυσης, οι οποίες επέτρεψαν στους επιστήμονες να εξετάσουν το σώμα χωρίς να επέμβουν στα εύθραυστα μουμιοποιημένα κατάλοιπα. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Radiology Case Reports. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η γυναίκα είχε σημαντική φθορά στα δόντια, περιοδοντική νόσο και τουλάχιστον ένα κάταγμα δοντιού. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα προβλήματα αυτά ενδέχεται να συνδέονται με τη διατροφή της εποχής, καθώς τα τρόφιμα μπορούσαν να περιέχουν μικροσκοπικά λειαντικά σωματίδια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένες οδοντικές αλλοιώσεις, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με την αρχαία αιγυπτιακή τελετουργία της «Ανοίξεως του Στόματος». Επρόκειτο για ένα ταφικό τελετουργικό που αποσκοπούσε στη συμβολική αποκατάσταση των αισθήσεων του νεκρού, ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στη μεταθανάτια ζωή. Οι επιστήμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η μετατόπιση ενός δοντιού προς το πίσω μέρος του στόματος να συνδέεται με την τέλεση της συγκεκριμένης διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να μπορούν να το επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα.

Το ήπαρ και ο εγκεφαλικός ιστός που διατηρήθηκαν

Οι αξονικές τομογραφίες αποκάλυψαν επίσης ότι στο σώμα της γυναίκας είχαν διατηρηθεί υπολείμματα του ήπατος, καθώς και αποξηραμένος εγκεφαλικός ιστός. Το εύρημα δείχνει ότι ο εγκέφαλος δεν αφαιρέθηκε κατά τη διαδικασία της μουμιοποίησης. Παράλληλα, οι εξετάσεις έδειξαν ότι η αφαίρεση των εσωτερικών οργάνων ήταν ελλιπής. Οι πρακτικές αυτές συνάδουν με τις τεχνικές ταρίχευσης που χρησιμοποιούνταν κατά τη Νέα Βασιλεία της Αιγύπτου σε εύπορους ανθρώπους που δεν ανήκαν στη βασιλική οικογένεια. Η γυναίκα είχε ύψος περίπου 1,51 μέτρα και λεπτή σωματική διάπλαση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ισπανικού AS, εκτιμάται ότι πέθανε σε ηλικία μεταξύ 35 και 50 ετών.

Παρά τις νέες πληροφορίες, οι επιστήμονες δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου της γυναίκας, η οποία έζησε πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια. Στις εξετάσεις δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις σοβαρού τραυματισμού ή κάποιας εμφανής ασθένειας που θα μπορούσε να εξηγήσει τον θάνατό της. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ορισμένες αλλοιώσεις ενδέχεται να συνδέονται με χρόνιες παρασιτικές λοιμώξεις, ωστόσο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να καταλήξουν σε ασφαλές συμπέρασμα.

Η απουσία ιστορικών πληροφοριών για τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, σε συνδυασμό με την κατάσταση διατήρησης των ιστών της, περιορίζει τις δυνατότητες των επιστημόνων. Έτσι, η σύγχρονη τεχνολογία έφερε στο φως σημαντικές λεπτομέρειες για τη ζωή και την ταφή της «Γυναίκας με τις Πλεξούδες», χωρίς όμως να λύσει το βασικό ερώτημα: από τι πέθανε.

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