No Limits: Αβραμίδης vs Ταβλαδάκης - Μάχη Βορρά και Νότου για τη ζώνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Στις 22 Νοεμβρίου, το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί μια μεγάλη βραδιά μαχητικών αθλημάτων, με δυνατές αναμετρήσεις και τη ζώνη του No Limits στο επίκεντρο.

Βορράς ή Νότος; Πού θα καταλήξει η ζώνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου;

Στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα θα ταξιδέψει η ζώνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο επίσημος τίτλος της ιστορικής διοργάνωσης No Limits;

Η απάντηση θα δοθεί στις 22 Νοεμβρίου 2026, στο PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης, όπου η διοργανώτρια Γεωργία Μπιτάκου παρουσιάζει ακόμη μία δυνατή αναμέτρηση στο πλαίσιο του No Limits XXXVII.

Στο μεγάλο co-main event της βραδιάς, ο κάτοχος του τίτλου Χρήστος Αβραμίδης, από τη Μακεδονία, θα αντιμετωπίσει τον πρωταθλητή Ελλάδας στο kickboxing Νίκο Ταβλαδάκη, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη και προπονείται στην Αθήνα.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση που έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με πολλούς φίλους των μαχητικών αθλημάτων να ετοιμάζονται να ταξιδέψουν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν τον αθλητή τους.

Την ίδια ώρα, στο main event της διοργάνωσης, ο αήττητος στην Ελλάδα Μακεδόνας πυγμάχος Νίκος Αβραμίδης, γνωστός ως Grexican και κάτοχος της ζώνης No Limits, θα βρεθεί απέναντι στον Ιρανό Meysam Gheshlaghi, γνωστό ως «Τάισον της Ανατολής», ο οποίος παρουσιάζεται στην 64η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά, οι δύο πρωταγωνιστές του kickboxing μιλούν για την προετοιμασία τους, την αυτοπεποίθησή τους και όσα τους συνδέουν με τη διοργάνωση, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα ενόψει της αναμέτρησης.

Χρήστος Αβραμίδης: «Δεν κάνουμε ποτέ πίσω, πάμε εκεί που οι άλλοι διστάζουν»

K-1 No Limits Champion | Kondylakis Team

Είσαι εκ των πρωταγωνιστών του No Limits και από τους μαχητές που πίστεψε η Γεωργία Μπιτάκου. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα χαρακτηριστικά που σε καθιστούν άξιο για το βαρύ πυροβολικό της κορυφαίας και ιστορικότερης διοργάνωσης στη χώρα;

Με τη Γεωργία γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Ακόμα από τα πρώτα μου βήματα στο άθλημα, ο δάσκαλός μου είχε συμμετοχή στο No Limits.

Αυτό που χαρακτηρίζει τόσο εμένα όσο και όλο το Kondylakis Team είναι η σκληρότητά μας! Μεγαλώσαμε με έναν δάσκαλο που το πρώτο πράγμα που μας έμαθε είναι ότι δεν κάνουμε ποτέ πίσω, δεν διαλέγουμε ποτέ αντίπαλο. Εμείς πάμε εκεί που οι άλλοι διστάζουν!

Πέφτουμε στη φωτιά, στη μάχη. Γι' αυτό γεννηθήκαμε. Αυτό μας έμαθε ο δάσκαλος Νίκος. Για αυτούς τους λόγους είμαι ο μακροβιότερος εν ενεργεία αθλητής, από το 2011 μέχρι σήμερα.

Ο αντίπαλός σου είπε ότι θα επικρατήσει με νοκ άουτ και θα φέρει τη ζώνη σου στην Αθήνα. Γιατί θεώρησες έλλειψη σεβασμού τις δηλώσεις του;

Ο Νίκος είναι ένας νέος αθλητής, καλός στα ερασιτεχνικά ματς της ομοσπονδίας. Έχει και κάποια παιχνιδάκια, ας πούμε, επαγγελματικά, με νέους αθλητές ή αθλητές που είχαν μεγάλες αποχές. Αυτά τον καθιστούν, στο μυαλό του, τον καλύτερο της κατηγορίας.

Μου αρέσει ο τσαμπουκάς του και σέβομαι πολύ το ότι θα βάλει γάντια μαζί μου!

Τα λόγια είναι εύκολα, αν και το συγκεκριμένο παιδί φαίνεται ότι έχει τσαγανό. Το αναγνωρίζω. Μετά τον αγώνα μας θα μάθει καλύτερα και τον σεβασμό, γιατί χτυπήματα σαν τα δικά μου δεν έχει νιώσει ποτέ!

Κάνω σπάρινγκ με τους καλύτερους από παιδί. Έχω δεχτεί μπουνιές από τον Κακαρίκο, τον Μάρκου, τον Ζαμπίδη, τον Σοφοκλέους, τον Γκουρούλι και άλλους. Έχω ρίξει νοκ άουτ τον Harnafi. Αυτά ο Νίκος τα παραβλέπει.

Αλλά φτάνουν τα λόγια. Στις 22 του μήνα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Δήλωσες πως δεν πρόκειται να χάσεις τη ζώνη «Μέγας Αλέξανδρος». Από πού πηγάζει η αυτοπεποίθησή σου;

Σας είπα, όλοι μάχονται για κάτι. Άλλος για τη γυναίκα του, άλλος για τη μάνα του, άλλος για την αυταρέσκειά του.

Εγώ δίνω μια μάχη διπλή! Για μένα και για τον πατέρα μου, τον Νίκο Κονδυλάκη. Γι' αυτόν παίζω, γι' αυτόν ανεβαίνω στο ρινγκ και αυτή τη ζώνη θα του την πάω στο νοσοκομείο.

Κανείς, μα κανείς, δεν θα μου στερήσει τη χαρά να του χαρίσω το τρόπαιό μου! Και αυτό γράψτε το με κεφαλαία! Οι άλλοι είναι σχολές, εμείς είμαστε οικογένεια!

Γιατί στις 22 Νοεμβρίου να έρθει ο κόσμος να δει τον αγώνα σου στο PAOK Sports Arena;

Στις 22 θα γίνει πόλεμος! Η Μπιτάκου, για άλλη μια φορά, έκανε μια κάρτα γεμάτη ένταση! Όλα τα ματς είναι φωτιά!

Όλοι αγαπάμε αυτό που κάνουμε και, εν τέλει, αυτό υπηρετούμε. Άρα, όταν κάτι το αγαπάς, φροντίζεις να δώσεις ό,τι καλύτερο έχεις για να το αγαπήσει περισσότερος κόσμος.

NONSTOP AVRAMIDIS

«Τους σέβομαι όλους. Δεν φοβάμαι κανέναν!»

KONDYLAKIS TEAM

Νίκος Ταβλαδάκης: «Προτιμώ να μιλάω μέσα στο ρινγκ»

Πρωταθλητής Ελλάδας Kickboxing

Είσαι εκ των πρωταγωνιστών του No Limits και από τους μαχητές που πίστεψε η Γεωργία Μπιτάκου. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα χαρακτηριστικά που σε καθιστούν άξιο για το βαρύ πυροβολικό της κορυφαίας και ιστορικότερης διοργάνωσης στη χώρα;

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου έχει δώσει η Γεωργία Μπιτάκου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό.

Πιστεύω ότι οι πράξεις μιλάνε περισσότερο από τα λόγια. Έχω αντιμετωπίσει και έχω επικρατήσει απέναντι σε όλους τους αθλητές της κατηγορίας μου και πλέον ανεβαίνω στην επόμενη κατηγορία, αναζητώντας νέες προκλήσεις και τους αθλητές που βρίσκονται εκεί.

Ο αντίπαλός σου εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος για την επικράτηση, την κατάκτηση του τίτλου και τη φθορά που θα σου προκαλέσει. Η αυτοπεποίθησή του σου ασκεί πίεση ψυχολογικά;

Καθόλου. Αντιθέτως, μου δίνει ένα επιπλέον κίνητρο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει πριν από έναν αγώνα. Εγώ προτιμώ να μιλάω μέσα στο ρινγκ.

Δήλωσες πως θα κατακτήσεις τη ζώνη «Μέγας Αλέξανδρος». Από πού πηγάζει η σιγουριά σου;

Η σιγουριά μου πηγάζει από τη δουλειά που έχω κάνει, την προετοιμασία μου και την πίστη στις δυνατότητές μου.

Γιατί στις 22 Νοεμβρίου να έρθει ο κόσμος να δει τον αγώνα σου στο PAOK Sports Arena; Θα υπάρξει μετακίνηση φιλάθλων από την Αθήνα για εσένα;

Πιστεύω ότι είναι ένα σπουδαίο μαχητικό γεγονός για την Ελλάδα και ο κόσμος δεν πρέπει να το χάσει.

Το PAOK Sports Arena θα φιλοξενήσει πολλούς αξιόλογους αθλητές, οι οποίοι θα δώσουν το 100% τους και υπόσχονται δυνατές αναμετρήσεις.

Θα υπάρξει μεγάλη παρουσία από Αθήνα, Κρήτη αλλά και από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Είναι μια διοργάνωση που αξίζει τη στήριξη του κόσμου και σας περιμένουμε όλους στις 22 Νοεμβρίου!

No Limits XXXVII: Όλες οι πληροφορίες για τη διοργάνωση

Διοργάνωση: NO LIMITS XXXVII

Ημερομηνία: Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

Τοποθεσία: PAOK Sports Arena, Θεσσαλονίκη

Ώρα έναρξης: 19:00

Pre-games: 15:00

Main Fight: Νίκος Αβραμίδης (Ελλάδα) vs Meysam Gheshlaghi (Ιράν)

Co-Main Event Kickboxing: Χρήστος Αβραμίδης vs Νίκος Ταβλαδάκης

Διοργάνωση / Παρουσίαση: Γεωργία Μπιτάκου

Εισιτήρια: Ticketservices.gr

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει. Στις 22 Νοεμβρίου, η Θεσσαλονίκη γίνεται το επίκεντρο των μαχητικών αθλημάτων, με τον Βορρά και τον Νότο να διεκδικούν την ίδια ζώνη μέσα στο ρινγκ του No Limits.