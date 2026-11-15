«Eclipse»: Το φεγγαρόφωτο δείχνει ποιοι είμαστε

Το Gazzetta διάβασε, είδε, ένιωσε, το φωτογραφικό βιβλίο «Eclipse», της Δανάης Σίμου.

Το φως κρύβει την αλήθεια που το φεγγάρι σώζει και κρατά για το οριστικό πέρασμα του χρόνου. Το άσπιλο λευκό γεννιέται μέσα από τις εκρήξεις του μαύρου και το ηλιακό νήμα δεν συντρίβεται γιατί υπάρχει το υγρό και αιθέριο ασήμι του φεγγαριού. Σε κάποια ταινία, μάλλον ο Τζέφρι Ρας, ως πειρατής, είχε πει το φεγγαρόφωτο μας δείχνει όπως αληθινά είμαστε. Και τι είμαστε πέρα από ιστούς και κόκαλα; Το ευγενικό και απόκοσμο άγριο, λεπτό, πλάσμα που ζει μαζί μας, μας «δαγκώνει» το μυαλό και κάνει τις τρίχες στο σώμα μας να σηκώνονται.

Ο κόσμος μας, ο πλανήτης μας, είναι το χαρισμένο σκηνικό που μας άφησε φωτισμένο το σύμπαν. Εν δυνάμει, μια τεράστια έκλειψη θα συμβεί και όλα θα επιστρέψουν στο υγρό σκοτάδι, στο νερό που δεν έχει ουρανό και στον προορισμό που δεν τον ζεσταίνει το άστρο του ουρανού, αλλά οι ανάσες των ταπεινών και κολασμένων. Η συμπαντική μας ύπαρξη και η σχεδόν ασήμαντη δράση της αλλάζει όψεις καθώς τα ουράνια σώματα προχωρούν και «συνομιλούν» αντιστέκονται, συμπληρώνουν, τον άγνωστο και άχρονο ήλιο. Στο φευγαλέο πέρασμα μας τέτοιες εικόνες μας αξίζουν και ο φωτογραφικός φακός είναι το μάτι που έχει ατσάλινα πόδι και φτερά στις βλεφαρίδες. Και ο φωτογράφος ποιος είναι; Η ταλαντούχα Δανάη Σίμου και το «Eclipse» είναι κομμάτι της και κομμάτι μας.

Πυξίδα το φεγγαρόφωτο



Η Δανάη Σίμου δεν είναι η καλλιτέχνιδα που έχει συνηθίσει. Ένα δημιουργικό της πρόβλημα απαντά σε κάθε της λύση και στον τροχό της ζωής αυτή στέκεται στο ημίφως και στις ακτίνες της κυκλικής πορείας που μας θυμίζει τη αέναη πορεία μας: προς το άγνωστο. Τραγουδοποιός, performer, φωτογράφος, ζωντανό έργο εν εξελίξει η ίδια, αφήνει τα άχρονα στοιχεία να κάνουν τη δουλειά τους και αυτή να μας δείξει τις ρωγμές και τις ρυτίδες του σώματος-γη και του σώματος-άνθρωπος.

Η Δανάη οδηγείται από τον ήχο του ανέμου και το σφύριγμα του γυμνού τοπίου, που υπό το σεληνόφως είναι δροσερό και καταδεκτικό για την ανθρώπινη παρουσία. Και ενώ γεννιόμαστε στο φως, στο σκοτάδι πάμε και από εκεί ξεκινάμε για τις γκρίζες περιοχές του αγνώστου. Στο φωτογραφικό της βιβλίο μας δίνει τα νυχτερινά, οριστικά και επαναλαμβανόμενα μοναδικά πεπραγμένα μας. Σταθερή πυξίδα το φεγγαρόφωτο που μας βγάζει στο νέο ατομικό και αισθητικό μας πρότυπο.

Οι φάσεις του φεγγαριού



Η θεματική του φεγγαριού (ας την ονοματίσω έτσι αυθαίρετα) ξεκίνησε με το «Full Moon». Σε αυτό, το χρώμα συμβολίζει την γλυκύτητα και τον ρομαντισμό, τον ενθουσιασμό και τη φαντασία. Καθώς η σχέση προχωρά, το γκρίζο κάνει την εμφάνισή του. Μια αργή φθορά της αυθεντικής θέας του άλλου και του εαυτού προκύπτει. Στο «Eclipse», οι φάσεις του φεγγαριού χρησιμοποιούνται ως αναλογία για τις φάσεις μια στενής σχέσης. Η παρουσία του μαύρου, του άσπρου και του γκρίζου επιβάλλονται και μέσα απ’ αυτή την επιβολή συμβολίζεται η αλλαγή της σχέσης που οδηγεί στο τέλος της και στη νέα ατομική, μοναχική, παρουσία, στη νέα αίσθηση του κόσμου. Οι φωτογραφίες, των 35 χιλιοστών, της Δανάης Σίμου μας σαγηνεύουν και μας καθηλώνουν. Μπείτε στο site της και αναζητήστε αυτό το χειροποίητο και σκοτεινά όμορφο βιβλίο.

INFO

«Eclipse»

Photography and poetry: Danai Simou

Design: Danai Simou

Self published by Danai Simou

Book size: 210mm × 297mm

Pages: 52

Printing: Digital printing on Arena White Rough 90gsm with­ side singer sewn binding. Cover printed on Arena White Rough 170gsm.

Printed at: Pletsas Kardari, Athens, September 2025

-Το βιβλίο το βρίσκετε ΕΔΩ

*Η Δανάη Σίμου σε Spotify, YouTube, Instagram, Tik Tok, Bandcamp Vimeo, soundcloud και στο site της.

