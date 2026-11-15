Τα 10 πιο comfort πιάτα της ελληνικής κουζίνας

Από τα μακαρόνια με κιμά μέχρι τις σούπες και τις πίτες οι μητρικές μας συνταγές είναι βάλσαμο.

Τα τελευταία χρόνια o όρος comfort food χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην παγκόσμια γαστρονομική σκηνή, δηλώνοντας μια τάση που ανεβαίνει, εξελίσσεται και επαναπροσδιορίζεται ως πιο ραφινάτη.

Ωστόσο δεν είναι μια κατηγορία, που απλά διαφοροποιείται από το fine dining, το street food και όλες τις άλλες, που πρωτοεμφανίστηκε πρόσφατα. Ο όρος είναι ξενόφερτος και μας τοποθετεί στη δεκαετία του '60, στην Αμερική.

Η καταγραφή του γίνεται σε εφημερίδες της εποχής, που αναφέρουν ότι υπάρχουν φαγητά με συναισθηματικές ρίζες. Ένα συγκεκριμένο απόσπασμα είναι: «Οι ενήλικες, όταν βρίσκονται υπό έντονο συναισθηματικό στρες, στρέφονται σε αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί "comfort food", φαγητό συνδεδεμένο με την ασφάλεια της παιδικής ηλικίας».

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