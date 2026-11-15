«Μην είσαι καμπέρης»: Το λεξιλόγιο των gamers που γεννήθηκε στα ίντερνετ καφέ

Παράξενοι όροι που σταδιακά περνούν στην αφάνεια αλλά πάντα θα γεννούν μια νοσταλγία για εποχές που το gaming ήθελε παρέα.

Η εποχή των ίντερνετ καφέ έχει σίγουρα περάσει. Οι ατελείωτες ώρες μπροστά σε μια οθόνη μαζί με παρέα αποτελούν για πολλούς από εμάς μια γλυκιά ανάμνηση με ισχυρή δόση νοσταλγίας.

Μέσα σε αυτή την κοινότητα ανθρώπων γεννήθηκε ένα είδος γλώσσας, ένας κώδικας επικοινωνίας που αντλούσε περιεχόμενο από την κοινή εμπειρία του gaming. Καμπέρης, νουμπάς ή ίμπα είναι λέξεις που για κάποιους μπορεί να μην έχουν κανένα νόημα.

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