Η Underground Youth Orchestra και η Catherine Larsen-Maguire σας καλούν, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (στις 22/11), να ακούσετε δύο εμβληματικά έργα του συμφωνικού και συναυλιακού ρεπερτορίου.

Τα λόγια τα ενημερωτικά και χρηστικά έβγαζαν μουσική θεσπέσια, απ’ αυτή που Θεού χέρι έπλασε… Ήταν ανάγκη ακαταμάχητη να μπουν οι τίτλοι σε μηχανές αναζήτησης και η ροή της καθημερινότητας να γεμίσει με μελωδίες μαγικές και ονειρεμένες. Βρισκόμαστε στον χώρο της κλασικής μουσικής, εκεί που όλα συμβαίνουν λίγο μετά την πρώτη σκέψη, την πρώτη ανάσα, τα πρώτα βήματα. Εάν έχει ξεχωριστή θέση στο παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι αυτή η μορφή έκφρασης, είναι γιατί συλλαμβάνει συναισθήματα και καταστάσεις στην πιο καθαρή τους μορφή. Είτε στροβιλίζεται ένα ζευγάρι από χαρά είτε μια γυναίκα κλαίει για την απώλεια του εραστή της, αυτό συμβαίνει τέλεια μέσα σε αυτή τη μουσική.

Δεν είναι, όμως, η δεξιοτεχνία των μουσικών και το θέμα, η ατμόσφαιρα… Είναι η σύνθεση φυσικά. Είναι αυτό το πλέξιμο διαφορετικών ηχητικών γλωσσών που βγάζουν κάθε φορά κι ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Είναι ο συντονισμός των παικτών που δεν μιλούν, αλλά κεντάνε με βιολιά, πιάνο, τύμπανα, γλυκά και μανιασμένα πνευστά την εικόνα προσώπων και κόσμων που μένουν και επιμένουν να μας προσκαλούν να τα επισκεφτούμε, να τα γνωρίσουμε, να τα αισθανθούμε. Η ευγένεια και το απαλό χάδι έχουν ένα καταφύγιο και σε αυτό μας καλούν, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η Underground Youth Orchestra & η Catherine Larsen-Maguire στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, μας καλούν να ακούσουμε «Ιστορίες χωρίς λόγια».

Μια οριζόντια εφόρμηση στον εσωτερικό μας κόσμο



Η αρχή ήταν δική μου και η συνέχεια με τα καλά επιλεγμένα λόγια θα γίνει μέσα από το κατατοπιστικό δελτίο Τύπου (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας, ενώ θα υπάρξουν και παρεμβολές του γράφοντος).

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 20:30, η Underground Youth Orchestra επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, με τη συναυλία «Ιστορίες χωρίς λόγια», μια μουσική διαδρομή σε δύο εμβληματικά έργα του συμφωνικού και συναυλιακού ρεπερτορίου.

Υπό τη διεύθυνση της Catherine Larsen-Maguire, η ορχήστρα παρουσιάζει τη Σεχραζάντ του Nikolai Rimsky-Korsakov και το Κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε μι ελάσσονα, έργο 85 του Edward Elgar. Δύο έργα διαφορετικής μουσικής προσέγγισης, που αποκαλύπτουν τη δύναμη της μουσικής να αφηγείται ιστορίες, να δημιουργεί εικόνες και να εκφράζει συναισθήματα χωρίς την ανάγκη των λέξεων. Η αίσθηση που αποκομίζεις ακούγοντας τα δύο έργα είναι μια οριζόντια εφόρμηση στον εσωτερικό σου κόσμο Η δοξαριά σου «καίει» τα σωθικά και ο ήχος από το φλάουτο σε «χτυπά» με το «φτερούγισμά» του. Το επίθετο «εμβληματικό» αναλαμβάνει τα υπόλοιπα για κοινό και ορχήστρα.

Τα έργα και ο σολίστ



Να ποια είναι η καρδιά αυτή της συναυλίας. Το δ.Τ μας πληροφορεί:

Η Σεχραζάντ ,του Nikolai Rimsky-Korsakov, εμπνευσμένη από τις ιστορίες των Χιλίων και Μιας Νυχτών, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα συμφωνικής μουσικής αφήγησης. Με πλούσια ενορχήστρωση, εξωτικά ηχοχρώματα και έντονες εναλλαγές διάθεσης, ο Rimsky-Korsakov μεταφέρει τον ακροατή σε έναν κόσμο γεμάτο περιπέτειες, μαγικά ταξίδια και μυθικούς ήρωες. Οι εναλλαγές ανάμεσα στα ορχηστρικά θέματα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στο παραμυθένιο και το δραματικό, αφήνοντας τη φαντασία να συμπληρώσει την αφήγηση.

Το Κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε μι ελάσσονα είναι ένα από τα πιο βαθιά προσωπικά και συγκινητικά έργα του Edward Elgar. Γραμμένο το 1919, σε μια περίοδο έντονων ιστορικών και προσωπικών ανακατατάξεων, αποτυπώνει μια εσωτερική διαδρομή γεμάτη νοσταλγία, ευαισθησία και στοχασμό. Με τον λυρικό χαρακτήρα του βιολοντσέλου να βρίσκεται στο επίκεντρο, το έργο αναπτύσσεται μέσα από αντιθέσεις, από στιγμές εσωστρέφειας έως εκφραστικές κορυφώσεις, αναδεικνύοντας τις πολλαπλές δυνατότητες του οργάνου.

Σολίστ της βραδιάς είναι ο Ματέο Σεστάνι, νικητής του διαγωνισμού «Ακούμε τους Νέους», ο οποίος θα ερμηνεύσει το έργο του Elgar, συμπράττοντας με την Underground Youth Orchestra. Με τη συναυλία «Ιστορίες χωρίς λόγια», η Underground Youth Orchestra συνεχίζει την καλλιτεχνική της πορεία, δίνοντας στους νέους μουσικούς την ευκαιρία να προσεγγίζουν σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου και να τα μοιράζονται με το κοινό σε μία από τις σημαντικότερες συναυλιακές αίθουσες της Αθήνας.

INFO

«Ιστορίες χωρίς λόγια»

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών [Βασιλίσσης Σοφίας & Πέτρου Κόκκαλη, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος]

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 20:30

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Πρόγραμμα

Edward Elgar: Κοντσέρτο για βιολοντσέλο σε μι ελάσσονα, έργο 85

Nikolai Rimsky-Korsakov: Σεχραζάντ

Συντελεστές

Διεύθυνση ορχήστρας: Catherine Larsen-Maguire

Σολίστ: Ματέο Σεστάνι, νικητής του διαγωνισμού «Ακούμε τους Νέους»

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

