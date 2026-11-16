Μάριος Φραγκούλης: Μια λαμπερή χριστουγεννιάτικη βραδιά γεμάτη jazz στο Christmas Theater

Ο Μάριος Φραγκούλης έρχεται στις 14 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater με 30 μουσικούς και αγαπημένες μελωδίες.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ.

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, ο Μάριος Φραγκούλης πιάνει το νήμα του Great American Songbook στο Christmas Theater, σε μια λαμπερή βραδιά γεμάτη από τη μαγεία και την κομψότητα των Χριστουγέννων.

Σμόκιν, πολυέλαιοι, χρυσές ανταύγειες και γιορτινά φώτα συνθέτουν ένα σκηνικό βγαλμένο από κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία.

Με 30 μουσικούς επί σκηνής σε μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η λαμπερή Big Band μάς μεταφέρει στην ατμόσφαιρα των θρυλικών shows που σημάδεψαν τις δεκαετίες του ’40 έως και του ’70. Ο πλούσιος ήχος των πνευστών, οι ζωντανές ενορχηστρώσεις και η χαρακτηριστική σκηνική λάμψη της εποχής συναντούν τη μοναδική ερμηνεία του κοσμοπολίτη Μάριου Φραγκούλη.

Εμβληματικά standards και διαχρονικά τραγούδια του American Songbook ζωντανεύουν μέσα από ένα πρόγραμμα με swing, jazz, θεατρικότητα και κομψότητα.

Από το «Strangers in the Night» και το «Unforgettable» μέχρι το «Mona Lisa», το «When I Fall in Love» και το «Blue Skies», η φωνή που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο χαρίζει σε κάθε τραγούδι συναίσθημα, λάμψη και διαχρονική κομψότητα.

Μια παραγωγή σχεδιασμένη ως ένα αυθεντικό vintage show και ως η πιο εντυπωσιακή και μουσικά πλούσια παράσταση της χρονιάς.

Σμόκιν προαιρετικό, εισιτήριο απαραίτητο. Εξασφάλισέ το από τώρα!



Παίρνουν μέρος οι μουσικοί:

ΒΙΟΛΙΑ: Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Ζωή Κώττα, Περικλής Τιμπλαλέξης, Χρυσή Τζαβλά

ΒΙΟΛΕΣ: Ελισάβετ Σκούρα,Μαρίνα Σταλίμερου

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ: Μιχάλης Πορφύρης, ΄Ελλη Φιλίππου

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ: Αλέξανδρος Τράμπας

ΦΛΑΟΥΤΟ: Μικαέλα Παναγιωτοπούλου,

ΣΑΞΟΦΩΝΑ: Guido De Flaviis, Σπύρος Νίκας,Samuel Marlieri, Ilia Samsonov, Παναγιώτης Σιωράς,

ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ: Σπύρος Αρκούδης, Στέφανος Δαφνής, Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, Γιάννης Μωραΐτης

ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ: Ανδρέας Κολπονδίνος ,Ιωάννης Κοκκόρης, Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος,Σπύρος Μοσχονάς

ΚΙΘΑΡΑ: Δημήτρης Στασινός

ΠΙΑΝΟ: Νίκος Γαρουφαλάκης

ΝΤΡΑΜΣ: Γιάννης Καρακασίδης

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Στάθης Σούλης

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλέξανδρος Τράμπας

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ FOH: Δημήτρης Μπουρμπούλης

ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης

AUTO Q: Ανδρέας Κακουλάκης

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Γιώργος Χαραλάμπους

Στιγμιότυπα από την παράσταση «Blue Skies»: Δείτε το βίντεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30μ.μ.

Χώρος: Christmas Theater, Γαλάτσι

Εισιτήρια: Από €20

Προπώληση: αγορά εισιτηρίων εδώ more.com

Για ομαδικά εισιτήρια: [email protected]

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του:

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ



Παραγωγή: Arietta Productions

Διεύθυνση Παραγωγής: Κική Δημητριάδη

Συντονισμός Παραγωγής: Σταυρουλα Σιάνου

Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα – www.margaritadroutsa.com