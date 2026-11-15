Ο Ezhel έρχεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2027 – Οι νέες ημερομηνίες των συναυλιών

Οι εμφανίσεις του Τούρκου ράπερ μεταφέρθηκαν για τις 15 και 16 Μαΐου 2027, με τις συναυλίες να πραγματοποιούνται στο Fuzz Club και το WE Club αντίστοιχα

Οι συναυλίες του Ezhel στην Ελλάδα μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τους διοργανωτές.

Ο Τούρκος ράπερ θα εμφανιστεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2027 στο Fuzz Club στην Αθήνα και την Κυριακή 16 Μαΐου στο WE Club στη Θεσσαλονίκη. Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά για τις νέες ημερομηνίες. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές, οι κάτοχοί τους μπορούν να απευθυνθούν στην πλατφόρμα από την οποία τα προμηθεύτηκαν.

Ποιος είναι ο Ezhel

Ο Ezhel, κατά κόσμον Sercan İpekçioğlu, γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1990 στην Άγκυρα και σήμερα ζει στο Βερολίνο. Θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ραπ σκηνής στην Τουρκία και τη Γερμανία. Μεγαλώνοντας στην τουρκική πρωτεύουσα, ήρθε σε επαφή με διαφορετικά μουσικά είδη, από τη reggae και το hip-hop μέχρι το ανατολίτικο ροκ. Ξεκίνησε να ασχολείται με το freestyle από την εφηβεία του, συμμετέχοντας παράλληλα σε underground rap battles.

Η αναγνώριση ήρθε το 2017, με την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ, Müptezhel. Ο δίσκος συνδύαζε τη ραπ με στοιχεία reggae και trap και ξεχώρισε για τον ωμό στίχο του, μέσα από τον οποίο πραγματευόταν την αστική ζωή, τα κοινωνικά προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νεολαία.

Τραγούδια όπως τα «Şehrimin Tadı» και «Geceler» γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, ενώ ο Ezhel εξελίχθηκε σε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης τουρκικής ραπ. Η μουσική του έχει συνδεθεί και με ζητήματα ελευθερίας της έκφρασης και κοινωνικής πραγματικότητας στην Τουρκία. Παράλληλα, οι συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως οι Aitch, Luciano, Gentleman και Ufo361 διεύρυναν την απήχησή του στο διεθνές hip-hop κοινό.

Τον Μάιο του 2027, ο Ezhel θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό τραγούδια από τη δισκογραφία του σε δύο συναυλίες: