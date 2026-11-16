Βιβλικές εικόνες στην Μάλαγα: Ψάρια πήδαγαν έξω από το νερό επί 20 λεπτά (video)
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Το εντυπωσιακό περιστατικό, που θύμιζε θαύμα της Καινής Διαθήκης, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής και διήρκεσε περίπου 20 λεπτά
Η «βιβλική» στιγμή κατά την οποία χιλιάδες ψάρια πήδηξαν έξω από το νερό, προσπαθώντας να ξεφύγουν από έναν ύποπτο θηρευτή, καταγράφηκε σε βίντεο.
Το εντυπωσιακό περιστατικό, που θύμιζε θαύμα της Καινής Διαθήκης, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Κυριακής και διήρκεσε περίπου 20 λεπτά, σε προβλήτα της Κόστα ντελ Σολ, κοντά στη Μάλαγα της Ισπανίας.
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