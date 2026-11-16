«Η Ήμερη»: Γιατί πετάς ψυχή μου;

Την αριστουργηματική νουβέλα του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι «Η Ήμερη» (1876), στην ιστορική μετάφραση του Λευτέρη Βογιατζή, παρουσιάζουν στο Θέατρο Σφενδόνη η Δανάη Καρούμπη και η Ανθή Κολέση.

Μία φράση αρκεί για να καταλάβεις τα πάντα ή να βρεις τον δρόμο που οδηγεί στα πάντα. Πρώτα το όνομα. Φίοντορ Ντοστογιέφσκι. Ο Ρώσος, ο ιεραπόστολος και ο αμαρτωλός των γραμμάτων και της ζωής. Αυτός που έγραφε και ζούσε και έγραφε και πεινούσε και έγραφε και πετούσε και έγραφε και τα ανθρώπινα υμνούσε και έγραφε και τα ιερά αποδομούσε και έγραφε και στα πάθη κολλούσε και έγραφε και το πέταγμα της ψυχής αναζητούσε και έγραφε… όχι, δεν θα πω άλλο, δεν θα κάνω τον κόπο να φανώ παιδί ξεχωριστό, δεν θα ξεφύγω από τη φράση που διάβασα σε ένα δελτίο Τύπου λαμπρό.

Ο λόγος του Ντοστογιέφσκι είναι κατοχυρωμένος και κληροδοτημένος στην ανθρωπότητα. Έγκλημα και Τιμωρία, Ο Ηλίθιος, οι Δαιμονισμένοι, οι Αδερφοί Καραμάζωφ, ο Παίκτης, Σημειώσεις από το υπόγειο… Τα έργα του, τα πάθη του, οι εξορίες και τα λάθη του, οι φυλακίσεις και η ανάγκη επιβίωσης, κατανόησης του πολιτικού/κοινωνικού τοπίου της πατρίδας του τον έκαναν μελετητή και εξεταζόμενο την ίδια στιγμή. Το ανθρώπινο αποτύπωμα πάνω στο μάτι της εξουσίας και το σημάδι της αλυσίδας στον λαιμό αυτού που μένει στα χαμηλά. Οι λέξεις και οι μέρες, τα πρόσωπα και οι εποχές και αυτή η φράση από το έργο «Η Ήμερη», που ανεβαίνει στο θέατρο Σφενδόνη, που λέει: Η μοίρα όλων μας είναι να μην μας κατανοούν.

Το απρόσκλητο «γιατί;»

Η αυτοκτονία μιας γυναίκας η αφορμή και η αιτία, η σπίθα που «καίει» μέσα μας και παίζει με το μυαλό μας. Το απρόσκλητο και αθέλητο (;) «γιατί;» εισβάλλει στη σκέψη και οδηγεί τις χειρονομίες και τις λέξεις, τη δράση και την απόδραση. Και ο χρόνος που δεν γνωρίζει από τόπους και εποχές, φέρνει το έργο σε εμάς, ξανά και είναι τα νιάτα που προσπαθούν να συνομιλήσουν με τον «αθάνατο» Ντοστογιέφσκι. Το δελτίο Τύπου (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας) λέει ότι την αριστουργηματική νουβέλα του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι "Η Ήμερη" (1876), στην ιστορική μετάφραση του Λευτέρη Βογιατζή, θα παρουσιάσουν για 6 μοναδικές παραστάσεις στο Θέατρο Σφενδόνη η Δανάη Καρούμπη και η Ανθή Κολέση. Μια ομάδα νέων ηθοποιών ζωντανεύει το κείμενο του Ρώσου λογοτέχνη. Την πρωτότυπη μουσική της παράστασης υπογράφει ο The Boy. Oh my Boy who wrote the last note? Και ναι, σαν να πιάνουμε το αόρατο νήμα που ενώνει το τελευταίο σημείωμα, ένα οποιοδήποτε τελευταίο σημείωμα, με το παγωμένο-ξαφνικό του μεγάλου Ρώσου…

Χωρίς να προσδοκούν εξήγηση

Δεν θα σας δώσω σημείωμα συγγραφέα, ούτε άλλα συναισθηματικά και περισπούδαστα δικά μου σχόλια. Εγώ, ό,τι έκανα έκανα. Θα σας δώσω-αντιγράψω αυτό που λένε οι συντελεστές και ένα απόσπασμα, αυτό που μου «κάρφωσε» το μυαλό. Ιδού:

Με την παράσταση μας επιχειρούμε να πλησιάσουμε τα ερωτήματα που προκύπτουν από την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας. Η δουλειά μας είναι να δώσουμε χώρο στην ιστορία και τα γεγονότα της να υπάρξουν, χωρίς να προσδοκούν μια εξήγηση, μια τελική απάντηση για κάθε ερώτημα. Κι ο ίδιος ο Ντοστογιέφσκι γράφει ένα έργο για την αυτοκτονία - φαινόμενο συχνό και αυξανόμενο εκείνη την εποχή στη Ρωσία- όχι για να την εξηγήσει, αλλά για να την αγγίξει.

— Κλείσε το παράθυρο.

— Γιατί;

— Θα κρυώσεις. Μ’ αγαπάς;

— Τι είναι αυτή η σκέψη;

— Μόνο πέντε λεπτά.

— Δηλαδή ένα κουταλάκι του γλυκού;

— Κλείσε το παράθυρο. Πού ήμουν όλο το χειμώνα;

— Ήμουν μαζί με την ψυχή μου εγώ;

— Μα είμαστε κιόλας στα μισά του Απρίλη!

— Το ακούτε;

— Όχι, σοβαρά, κλείσε το παράθυρο. Μ’αγαπάς;

— Να περιμένουμε να ξημερώσει η μέρα;

Ποιος ήμουν εγώ και ποια ήταν αυτή.

Η μοίρα όλων μας είναι να μην μας κατανοούν.

INFO

«Η Ήμερη», του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι

Στο θέατρο Σφενδόνη

Κάθε Δευτέρα-Τρίτη στις 21:00 [έως 24/11]

Διάρκεια: 105 λεπτά.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Συντελεστές

Μετάφραση: Λευτέρης Βογιατζής

Σκηνοθεσία: Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση

Βοηθοί Σκηνοθετών: Χαρά Μητσοπούλου, Σίλια Μπισιώτη

Σκηνογράφος: Δάφνη Ηλιοπούλου

Επιμέλεια κίνησης: Έλσα Σίσκου

Προτότυπη μουσική σύνθεση: The Boy

Σχεδιασμός Φώτων: Karol Jarek

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Κοστούμια: Ανθή Κολέση

Αφίσα: Ιωάννης Χαριτίδης

Οργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής:

Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη

Παίζουν: Μάρω Γκόρτσου, Δανάη Καρούμπη, Ανθή Κολέση, Νικηφόρος Κουγιουμτζόγλου, Λεωνίδας Μπακάλης, Γιώργος Μπουφίδης, Λαζάρια Φράγκου

Ευχαριστούμε για τη πολύτιμη στήριξη και βοήθεια τους, την Εύη Σαουλίδου και την Ειρήνη Λεβίδη.

