«Symposium the Performance»: Να ενωθούμε στη σκηνή, παντού!

Η ομάδα «Tsopan Theater Company» παρουσιάζει (26/11 και 3/12) την παράσταση «Symposium the Performance», στο θέατρο Nous.

Σκεφτείτε και δείτε, νιώστε αν μπορείτε, το παράδοξο, το ανθρώπινο παράδοξο. Όμως για σταθείτε λίγο σε αυτό και αναλύστε το. Ο άνθρωπος είναι ο ορισμός του παράδοξου! Γεννιέται μόνο, πεθαίνει μόνος και στο ενδιάμεσο προσπαθεί να βρει τον συνοδοιπόρο, τον σύντροφο, τον φίλο, τον συμπολεμιστή, τον συνένοχο, τον συνδημιουργό. Θέλουμε να είμαστε συνθέτες, αλλά όπως θα έλεγε και ο Νικόλας Άσιμος, είμαστε πληνθέτες (sic). Από τη στιγμή που στεκόμαστε στα πόδια μας ξεκινά η ανακάλυψη του άλλου και δεν περιορίζεται σε φύλα, σκέψεις, ιδέες, φύλλα, ζώα, αισθήσεις, αισθήματα. Είναι η σύνδεση με τον άλλο άνθρωπο, το άλλο άτομο, τον εαυτό μας που καθρεφτίζεται στον άλλο.

Μπορεί το γένος να είναι αρσενικό, θηλυκό, να ξεπερνά τα γένη και το άφυλο να ορίζει τον προορισμό και τον σκοπό, όμως η επιθυμία για ένωση είναι αυτή που τροφοδοτεί τον πυρήνα της ύπαρξής μας. Και εδώ μπαίνει ο Έρωτας, το ανθρώπινο παράδοξο. Βρίσκεις τον άνθρωπο που σε πληγώνει, σε ενώνει, δένεσαι μαζί του και στο τέλος, αναγκαστικά, τον αφήνεις! Η κληρονομιά, όμως, του αθέατου αποτυπώματος, της διαιώνισης της άχρονης ανάγκης για ανθρώπινη ένωση, μένει. Ένας αρχέγονος διάλογος είναι σε εξέλιξη και το τέλος του δεν το έχουμε δει. Και κάπου εδώ ανεβαίνει η αυλαία για το Symposium the Performance, στο θέατρο Nous-Black Box (στις 26/11 και 3/12).

Σύμπραξη για κάτι ωραίο



Η παράσταση φέρει την υπογραφή της ομάδας «Tsopan Theater Company» και πίσω από το όνομα είναι υπέροχοι άνθρωποι, η Περσεφόνη Παντοπούλου, η Αλεξάνδρα Τσόμπου, η Μπέτυ Σαράντη. Εδώ η φάση με αυτές τις ταλεντάρες έχει ως εξής: αγαπάνε το θέατρο, ζούνε γι’ αυτό, δίνουν τα πάντα γι’ αυτό και το μόνο που θέλουν είναι να αγαπήσετε την προσπάθειά τους, την αγνή φιλοδοξία τους, τη φωτεινή ματιά τους. Δεν ζούνε από το θέατρο, ζούνε για το θέατρο και ό,τι κάνουν και προσφέρουν σε εμάς είναι μέσα από την ψυχή τους.

Η συγκεκριμένη ομάδα μας έχει δώσει παραστάσεις γεμάτες πρωτοτυπία, έμπνευση, ομορφιά και αβίαστη πρωτοτυπία: Macrokosmos, Μην κλαις ρε γοργόνα. Σε αυτούς του ανθρώπους συντελείται το ανθρώπινο παράδοξο, η σύμπραξη για κάτι ωραίο, αληθινό και ανυστερόβουλο. Οι τύπισσες είναι επαναστάτριες της υπόγειας σκηνής και η φήμη αν είναι να έρθει, ας έρθει. Αν δεν έρθει, κανένα πρόβλημα. Η γλυκιά σιωπή, το χαμόγελο που δεν περιμένει φωτογραφικό φλας και οι γεμάτες ψυχή θεατρικές προσπάθειες θα είναι πάντα εδώ, όπως το «Symposium the Performance».

Η αιώνια δίψα για ένωση



Αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου: Ο Έρωτας βρίσκεται τόσο μακριά, όσο εμείς επιλέγουμε να τον κρατάμε. Τι γίνεται όμως όταν αυτή η απόσταση, καταρρίπτεται; Το Symposium the Performance συνομιλεί με το πλατωνικό Συμπόσιο, μεταφέροντας στη σκηνή την αιώνια δίψα για ένωση. Μέσα από μία θεατρική performance το αρχέγονο πρότυπο του Ανδρόγυνου συγκρούεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα, τον φόβο και τις αδυναμίες μας. Ένας καταιγιστικός διάλογος ως μια διαρκής αμφισβήτηση, αλλά και ως μια απεγνωσμένη προσπάθεια για την αναζήτηση της αλήθειας. Να περιμένετε πολύ σωματικό θέατρο, ανοίγματα ψυχής που όλους μας χωράνε και λόγια, ερμηνείες, που τον άνθρωπο και τις δυνάμεις/αδυναμίες του αγκαλιάζουν, τον χρόνο συμπυκνώνουν και τον επιστρέφουν ελαφρύτερο.

INFO

Symposium the Performance

Στο θέατρο NOŪS - BLACK BOX [Τροίας 34, Αθήνα, 5' λεπτά από το σταθμό του

ηλεκτρικού «Βικτώρια»]

Ημερομηνίες εκδήλωσης

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:15

Διάρκεια: 45 λεπτά

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Συντελεστές

Κείμενο: Αλεξάνδρα Τσόμπου

Σκηνοθεσία: Περσεφόνη Παντοπούλου

Κατασκευή σκηνικού: Κώστας Τερζίδης

Επιμέλεια κίνησης: Γρηγορία Μεθενίτη

Φωτισμοί: Tsopan Theatre Company

Φωτογραφίες: Μαργαρίτα Μητροπούλου

Designer: Νεφέλη Τραγουστή

Ερμηνεύουν: Αντωνίνα Βλουτή, Περσεφόνη Παντοπούλου, Μπέτυ Σαράντη, Εύη Τσόμπου

