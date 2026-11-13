Το κοινό είδε, ψήφισε και έδωσε τα Θεατρικά Βραβεία 2026

Το περιοδικό «Αθηνόραμα», για 28η χρονιά, απένειμε, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026.

Το κοινό δεν είναι αλάνθαστο αλλά δεν φοβάται να ψάξει το λάθος και το σωστό. Φυσικά επηρεάζεται από το προσωπικό του γούστο, από τις κριτικές και τις παρουσιάσεις, τις διαφημίσεις, την τηλεόραση και τα social media που του υποδεικνύουν έμμεσα και άμεσα ποιους «πρέπει» να ακολουθήσει, δει. Και ο κόσμος από το υστέρημά του πληρώνει τα εισιτήρια, βάζει τα καλά του, τα ρούχα που τον κάνουν να νιώθει άνετα, κρατά σφιχτά τις προσδοκίες και τα συναισθήματά του και πάει στο θέατρο.

Από τη στιγμή που θα μπει στη θεατρική αίθουσα μέχρι να βγει απ’ αυτήν, το κοινό είναι μόνο του. Καλές οι επιρροές και οι υποκειμενικοί παράγοντες, όμως το χειροκρότημα πάει εκεί που πρέπει αδιαμεσολάβητα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται, οι δημοσιογράφοι γράφουν, κρίνουν, παρουσιάζουν, οι υπεύθυνοι επικοινωνίας εργάζονται ακούραστα και ταπεινά για να βοηθήσουν τους ανθρώπους του θεάτρου και στο τέλος ένα περιοδικό, με 50 χρονιά ζωής (!), έρχεται και αναδεικνύει τις επιλογές των θεατών. Η σεμνή τελετή για τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2026 από το «Αθηνόραμα», πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου. Στο Μέγαρο Μουσικής η μουσική του χειροκροτήματος κυριάρχησε. Και του χρόνου!

«Τζόνι Μπλε», «Ο ραφτάκος των λέξεων» και τα τιμητικά βραβεία σε Σταμάτη Κραουνάκη, Ξένια Καλογεροπούλου

Διαβάζουμε από το δελτίο Τύπου: Στην 28η τελετή απονομής του θεσμού, το θεατρόφιλο κοινό του «αθηνοράματος» ανέδειξε το «Τζόνι Μπλε» σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιωργή Τσουρή ως την καλύτερη παράσταση για το 2026. Η καθηλωτική παράσταση που ακουμπά με σπάνια τόλμη δύσκολα ζητήματα, και συνεχίζεται και φέτος στο θέατρο Άνεσις, απέσπασε άλλα τέσσερα βραβεία (ανάμεσα τους το 1ο Βραβείο Σκηνοθεσίας και το 2ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου για τον Ιωσήφ Ιωσηφίδη). Δεύτερη καλύτερη παράσταση αναδείχθηκε η διασκευή του «Οιδίποδα» από τον Ρόμπερτ Άικ που επιστρέφει και φέτος με ανανεωμένο καστ στη Στέγη Ωνάση (με τον Νίκο Κουρή να κερδίζει το 1ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου και την ΚαρυοφυλλιάΚαραμπέτη το 1ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου). Στο «Cleansed» της Σάρα Κέιν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, που συνεχίζεται στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», απονεμήθηκε το 3ο Βραβείο Παράστασης, καθώς και το 2ο Βραβείο Σκηνοθεσίας και το 3ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου για τη Μαίρη Μηνά. Ξεχώρισαν επίσης το «Τρίτο Στεφάνι» (3ο Βραβείο Σκηνοθεσίας για τον Στάθη Λιβαθηνό και 2ο Βραβείο Γυναικείου Ρόλου για τη Μαρία Σαββίδου) και η «Δίκη» σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη για την οποία ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος κατέκτησε το 3ο Βραβείο Ανδρικού Ρόλου.

Ο θεσμός των Θεατρικών Βραβείων Κοινού καθιέρωσε από φέτος ένα ακόμη βραβείο, αυτό της καλύτερης Παιδικής Παράστασης, με νικητή για το 2026 τον «Ραφτάκο των Λέξεων» σε διασκευή Τίνας Γιωτοπούλου (βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου) και σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν τιμητικά βραβεία συνολικής προσφοράς σε δύο σημαντικούς δημιουργούς που συνέβαλαν με το έργο τους στην εξέλιξη της θεατρικής τέχνης στην Ελλάδα:

-Στην Ξένια Καλογεροπούλου βραβείο για την ανεκτίμητη προσφορά της στο θέατρο για παιδιά, καθώς άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται στην Ελλάδα και το εισήγαγε στην εκπαίδευση.

-Στον Σταμάτη Κραουνάκη για την εδώ και 50 χρόνια εξαιρετική του τραγουδοποιία, τις μουσικές συνθέσεις που έχει προσφέρει για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση αλλά και την δημιουργική του αφοσίωση στο αριστοφανικό σύμπαν.

Τα 50χρονα του «Αθηνοράματος»



Η φετινή τελετή, την οποία σκηνοθέτησε ο Γρηγόρης Καραντινάκης και παρουσίασε με ρυθμό και κέφι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ήταν αφιερωμένη στην επέτειο των 50 χρόνων από τη «γέννηση» του «αθηνοράματος» (16 Οκτωβρίου 1976) και κύλησε, όπως υποσχέθηκε στην αρχή ο παρουσιαστής (γεννηθείς επίσης το 1976!) σαν «το πάρτι γενεθλίων ενός καλού φίλου»: με γέλιο, συγκίνηση, νοσταλγία και πολλή μουσική.

Μέσα σε μιάμιση περίπου ώρα, στη σκηνή της αίθουσας Λαμπράκη, αναδείχθηκε η καθοριστική συμβολή του «αθηνοράματος» στον πολιτισμό, τη διασκέδαση και τη ψυχαγωγία της πόλης, όλα όσα «έχουν οδηγήσει τους Αθηναίους να το έχουν πάντα στην καλύτερη τους τσέπη: στην καρδιά τους».

Ο Θοδωρής Οικονόμου με την πενταμελή του μπάντα επιμελήθηκε το ζωντανό μουσικό μέρος της τελετής. Από τραγούδια «της Αθήνας πριν το αθηνόραμα» μέχρι το φινάλε της τελετής, όπου όλοι οι guests αλλά και σύσσωμη η αίθουσα «έβαλαν φωτιά στα φρένα» τραγουδώντας και χειροκροτώντας τους νικητές, τους υποψήφιους, το ελληνικό θέατρο και το «αθηνόραμα».

Τα βραβεία παρέδωσαν, αφότου εκτέλεσαν τα τραγουδιστικά και θεατρικά τους καθήκοντα (!) συμμετέχοντας ολόψυχα στη γιορτή, οι Γρηγόρης Βαλτινός, Νίκος Κουρής, Ελένη Ουζουνίδου, Δημήτρης Πιατάς, Χρήστος Στέργιογλου και Γιάννης Στάνκογλου. Βραβεία παρέδωσαν επίσης ο Εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζώμπος (εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά), η Διευθύντρια Χορηγιών & Συνεργασιών ΔΕΗ Έλενα Χριστοπούλου, ο Φώτης Κωνσταντόπουλος Chief Commercial Officer της more.gr, η πρόεδρος του Δ.Σ. της Δέσμης Εκδοτικής Α.Ε. Άννη Ηλιοπούλου και η Διευθύντρια του «αθηνοράματος» Δέσποινα Ζευκιλή.

Τα βραβεία

Καλύτερη παράσταση

1ο Βραβείο: «Τζόνι Μπλε»

2ο Βραβείο: «Οιδίποδας»

3ο Βραβείο: «Cleansed»

Σκηνοθεσία

1ο Βραβείο: Γιωργής Τσουρής («Τζόνι Μπλε»)

2ο Βραβείο: Δημήτρης Καραντζάς («Cleansed»)

3ο Βραβείο: Στάθης Λιβαθινός («Το Τρίτο Στεφάνι»)

Ανδρικός Ρόλος

1ο Βραβείο: Νίκος Κουρής («Οιδίποδας»)

2ο Βραβείο: Ιωσήφ Ιωσηφίδης («Τζόνι Μπλε»)

3ο Βραβείο: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος («Η Δίκη»)

Γυναικείος Ρόλος

1ο Βραβείο: ΚαρυοφυλλιάΚαραμπέτη («Οιδίποδας»)

2ο Βραβείο: Μαρία Σαββίδου («Το Τρίτο Στεφάνι»)

3ο Βραβείο: Μαίρη Μηνά («Cleansed»)

Μουσική

1ο Βραβείο: Ευανθία Ρεμπούτσικα («Αλεξάνδρεια»)

2ο Βραβείο: Θοδωρής Οικονόμου («Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας - το Μιούζικαλ»)

3ο Βραβείο: Φώτης Σιώτας («Ο Φονιάς, Έγκλημα και Αθώωση»)

Σκηνογραφία

1ο Βραβείο: Μανόλης Παντελιδάκης («Αλεξάνδρεια»)

2ο Βραβείο: Hildegard Bechtler(«Οιδίποδας»)

3ο Βραβείο: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη («Τζόνι Μπλε»)

Ενδυματολογία

1ο Βραβείο: Αλεξία Θεοδωράκη («Astoria»)

2ο Βραβείο: Ελένη Μανωλοπούλου («Το Τρίτο Στεφάνι»)

3ο Βραβείο: Ηλένια Δουλαδίρη («Η Δίκη»)

Σχεδιασμός Φωτισμού

1ο Βραβείο: Στέλλα Κάλτσου («Astoria»)

2ο Βραβείο: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου («Τζόνι Μπλε»)

3ο Βραβείο: Στέφανος Δρουσιώτης («Η Δίκη»)

Σχεδιασμός Ήχου

1ο Βραβείο: Κώστας Μπώκος («Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας - το Μιούζικαλ»)

Παιδική Παράσταση

1ο Βραβείο: «Ο Ραφτάκος των Λέξεων»

Τιμητικά Βραβεία

Ξένια Καλογεροπούλου

Σταμάτης Κραουνάκης

*Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Χορηγοί / Υποστηρικτές Τελετής Απονομής Θεατρικών Βραβείων Κοινού 2026: ΔΕΗ, more.com, μασούτης, MUCHOMASWines

