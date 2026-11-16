Για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή, στο θέατρο 104, το έργο του Άλντο Παλατσέσκι.

Ακούσατε, ακούσατε! Σήμερα στον τόπο σας, στα αγχωμένα φωτισμένα σοκάκια της πόλης, στις παρατημένες αυλές σας και δίπλα από τις χορταριασμένες ράγες του τρένου σας, θεατρική παράσταση θα παιχτεί σε τόπο μικρό, μα χωρίς χωρικά όρια και φραγμό. Όχι κύριοι και κυρίες, δεν θα σας πούμε φάτε και ελάτε, αλλά ελάτε για να “φάτε” πνεύμα και ηθική, λόγο και τέχνη, φαντασία, φαντασία και ξανά φαντασία. Στην πολύβουη πρωτεύουσά σας υπάρχει μια κρυμμένη αυλή που χωρά και ένα και δύο και 104 παιδιά. Μην απορείτε για την αριθμητική ακρίβεια. Εκεί σταμάτησε το τυχαίο και εκεί ο άνθρωπος έστησε τη σκηνή του. Κλείστε το εισιτήριο σας και ελάτε να δείτε τη σάρκα επί σκηνής και το πνεύμα στα μαλλιά σας. Ελάτε…

Ο αναγνώστης χάθηκε σε χωροχρόνο παλιό και σύγχρονο και απόρησε. Έβγαλε το «έξυπνο» τηλέφωνο και έβαλε τις κρυμμένες συντεταγμένες. Είδε το τεράστιο μεταλλικό φίδι να χωρίζει την πόλη στα δυο. Είδε τις τροφές της παρέας και κάτι καμινάδες προσευχές. Είδε τους σερβιτόρους κουρασμένους και παρέες δίπλα στις νεραντζιές. Είδε και την ήσυχη αυλή που μέσα της γίνονται θαύματα. Είδε το θέατρο 104, είδε το έργο που το είπαν «Η αυτού ελαφρότης, ο Περελά». Είδε το εισιτήριο στα χέρια του και μπήκε εκεί που φιλοξενούνται ωραίοι άνθρωποι.

Βάλτε το στο μυαλό σας



Το έργο του Άλντο Παλατσέσκι παίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή και αξίζει να το δείτε και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Αλληγορία, συμβολισμός και ένα κερδισμένο, διαχρονικό, μήνυμα αμά τη εμφανίσει. Αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου (σ.σ οι εμφάσεις δικές μας):

Ο Περελά ως κεντρικό πρόσωπο του έργου, αντιμετωπίζεται σαν ένας χαρακτήρας βασικός αλλά απλώς παρών. “Φωνή του Περελά” γίνονται οι υπήκοοι του βασιλείου, ενθουσιασμένοι στην αρχή και εξαγριωμένοι στο τέλος. Ο διαρκής μονόλογος-διάλογος του όχλου, μονολεκτικές φράσεις και αποσπασματικές σκέψεις, η μάζα που καταλήγει συχνά να σκέφτεται με ένα μυαλό και με λειψές σκέψεις δίνει το στίγμα μιας κοινωνίας σε σήψη. Είναι η κοινωνία που αποφεύγει να κοιτάξει το πραγματικό της πρόσωπο στον καθρέφτη και αρέσκεται στο να εξιστορεί τον θαυμάσιο εαυτό της στον βασικό ήρωα του έργου. Ο Περελά άμα τη εμφανίσει γίνεται ο λυτρωτής του βασιλείου, ο άνθρωπος πάνω στον οποίο βασίζονται όλοι. Εκείνος που μπορεί να ξαναγράψει τον “ηθικό” Κώδικα του βασιλείου ή ίσως και της εποχής μας…

Μια νέα «θρησκεία» (η ελαφρότητα)



Και εκεί που διαβάζεις τις πληροφορίες για το έργο στέκεσαι στη φράση μιας νέας “θρησκείας” (της ελαφρότητας). Σας θυμίζει κάτι που έχετε δει, βιώσει, αντιμετωπίσει; Διαβάστε και τα υπόλοιπα από το δ.Τ:

Ο συγγραφέας Άλντο Παλατσέσκι πλάθει την δική του εκδοχή του Χριστού – 33 ετών, λυτρωτής ενός ξεπεσμένου βασιλείου, κοινωνός μιας νέας “θρησκείας” (της ελαφρότητας), προδομένος από τους πιστούς του, καταδικασμένος σε φυλάκιση και με μόνη υποστηρίκτρια μια μαρκησία που στο τέλος του χαρίζει την αγάπη της. Η αυτού ελαφρότης ο Περελά του Άλντο Παλατσέσκι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φουτουριστικό και μοντέρνα συμβολικό έργο για την εποχή του. Είναι ένα από τα πιο ιδιόμορφα έργα της ιταλικής λογοτεχνίας του 20ού αιώνα.

Κεντρίζει το ενδιαφέρον η πικρά χιουμοριστική ιστορία του «γιου της φλόγας», του Χριστού από καπνό, είναι ένα αλληγορικό παραμύθι και εν τέλει με μια γοητεία ανείπωτη για εμάς, καθώς ανακαλύπτουμε το εν λόγω έργο έχουμε πάντα την αίσθηση πως γινόμαστε και πάλι κοινωνοί των Μυστηρίων της Γέννησης, του Έρωτα, της Αγάπης, του Θανάτου, της Λύτρωσης ...

INFO

«Η αυτού ελαφρότης, ο Περελά»



Στο θέατρο 104 [Ευμολπιδών 41, Γκάζι]

Κάθε Σάββατο στις 18:00 και Κυριακή στις 21:00 [έως 22/11]

Διάρκεια: 80 λεπτά.

Εισιτήρια: ΕΔΩ

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Παπακώστας

Ηθοποιοί: Τάσσος Αλατζάς, Μικάελα Δανά, Άγγελος Αγγελακόπουλος

Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Θεοφάνους

Μετάφραση: Παναγιώτης Σκόνδρας

Διασκευή: Λευτέρης Παπακώστας, Κατερίνα Παρισσινού

Δραματουργική επεξεργασία: Μικαέλα Δανά

Πρωτότυπη Μουσική: Ανθή Γουρουντή

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα Παρισσινού

Σκηνική Εγκατάσταση - Κοστούμια: Λ. Παπακώστας, Κ. Παρισσινού

Κατασκευή Κοστουμιών: Βασιλική Καρκόγλου

Φωτιστικός Σχεδιασμός & Φωτογραφίες: Παύλος Μαυρίδης

Υπεύθυνη Παραγωγής: Πασχαλιά Σιγγίκου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Υπεύθυνη Social Media: Εύη Αγγελινού

Σχεδιασμός Αφίσας: andreikos.com

Παραγωγή: Ε.Τ.Π. ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΜΚΕ

*Το βιβλίο «Η Αυτού Ελαφρότης Ο Περελά» του Άλντο Παλατσέσκι, σε μετάφραση Παναγιώτη Σκόνδρα, διατίθεται από τις εκδόσεις Αστάρτη

Το έργο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τελεί υπό την Αιγίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.

