Ο Κουτσούμπας ήταν ο «χάκερ»: «Ρώτησα την AI γιατί δεν βγαίνει ο μήνας, και βραχυκύκλωσα τη Microsoft»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εκμεταλλεύτηκε το διεθνές μπλακ άουτ της Microsoft, για να περάσει μηνύματα κατά του καπιταλισμού και της συσσώρευσης του πλούτου.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητα που πήρε το διεθνές μπλακ άουτ σε υπηρεσίες της Microsoft, για να περάσει μηνύματα κατά του καπιταλισμού και της συσσώρευσης του πλούτου.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο γενικός γραμματές του ΚΚΕ αναφέρει αστεϊζόμενος: «Ρώτησα την AI πώς γίνεται να έχουμε τόση τεχνολογία, τόσο πλούτο, τόσες δυνατότητες, και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα. Και παιδιά, βραχυκύκλωσε η Microsoft».

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