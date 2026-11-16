The Dreamers: Το Παρίσι του ’68 ζωντανεύει στο Σύγχρονο Θέατρο - Τελευταίες παραστάσεις έως 29 Νοεμβρίου

Το «The Dreamers» του Κωνσταντίνου Ρήγου ολοκληρώνει τις παραστάσεις του στις 29 Νοεμβρίου στο Σύγχρονο Θέατρο.

Για λίγες ακόμη παραστάσεις, έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, το THE DREAMERS, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου, συνεχίζει το ταξίδι του στο Σύγχρονο Θέατρο, μεταφέροντας το κοινό στο Παρίσι του Μάη του ’68. Εκεί όπου οι δρόμοι γεμίζουν συνθήματα, οι τοίχοι γράφουν ιστορία και μια ολόκληρη γενιά διεκδικεί το δικαίωμα να ονειρεύεται χωρίς όρια. Η νεότητα συναντά την εξέγερση, ο κινηματογράφος γίνεται τρόπος ζωής και ο έρωτας μετατρέπεται σε μια προσωπική επανάσταση.

Παρίσι, 1968. Ο Αμερικανός Μάθιου φτάνει στη γαλλική πρωτεύουσα για να βελτιώσει τα γαλλικά του. Εκεί γνωρίζει τα δίδυμα αδέλφια Τεό και Ιζαμπέλ, με τα οποία μοιράζεται μια σχεδόν θρησκευτική αφοσίωση στον κινηματογράφο. Καθώς η Γαλλία φλέγεται από την εξέγερση του Μάη και οι δρόμοι γεμίζουν διαδηλωτές, οδοφράγματα και πολιτικά συνθήματα, οι τρεις νέοι ζουν μέσα σε μια ιδιωτική ουτοπία που ορίζεται από τον πόθο, το σινεμά και ένα επικίνδυνο παιχνίδι έρωτα και εξουσίας. Όλα αυτά, μέχρι τη στιγμή που η Ιστορία θα χτυπήσει την πόρτα τους.

Το έργο του Tom Kinninmont, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Gilbert Adair που έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, είναι ταυτόχρονα ερωτική ιστορία, δράμα ενηλικίωσης, πολιτικό σχόλιο και νοσταλγικό ταξίδι στη Nouvelle Vague. Γεμάτο αναφορές σε εμβληματικές μορφές της κινηματογραφικής ιστορίας, εξερευνά τη δύναμη των εικόνων να διαμορφώνουν τον τρόπο που υπάρχουμε μέσα στον κόσμο, αλλά και την αδυναμία της φαντασίας να μας προστατεύσει από την αδυσώπητη πραγματικότητα.



Ο Κωνσταντίνος Ρήγος συναντά επί σκηνής το ιδιαίτερο σύμπαν των Dreamers, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση στην ανάγκη για απόδραση και την αναπόφευκτη συνάντηση με την πραγματικότητα.

Στους ρόλους των δίδυμων αδελφών πρωταγωνιστούν η πρωτοεμφανιζόμενη Ινώ Αθανασιάδου και ο νικητής του φετινού Βραβείου Χορν Βασίλης Μπούτσικος, ενώ τον ρόλο του Μάθιου ερμηνεύει ο Νικόλας Χαλκιαδάκης.

Μια παράσταση για τον έρωτα, τη νεότητα, το σινεμά και την επανάσταση. Για όλα όσα τολμήσαμε να ονειρευτούμε και για όσα δεν πάψαμε ποτέ να διεκδικούμε.

«Soyez réalistes, demandez l'impossible».

Να είστε ρεαλιστές, απαιτήστε το αδύνατο.

Το ταξίδι των Dreamers φτάνει στο τέλος του στις 29 Νοεμβρίου.

THE DREAMERS

βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Gilbert Adair

Θεατρική διασκευή: Tom Kinninmont

Μετάφραση: Έρι Κύργια

Σκηνοθεσία, Σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

Μουσική: Ted Reglkis

Κοστούμια: Νατάσα Δημητρίου

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βιντεοπροβολές: Βασίλης Κεχαγιάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Άγγελος Παναγόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Αλέξανδρος Ζώης

Βοηθός παραγωγής: Αλεξάνδρα Τσιμιδάκη

Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: Θωμάς Παλιβός

Δημόσιες σχέσεις: Κωνσταντίνος Τσακαλάκης | Entechno Sessions Cultural Promotion

Παραγωγή: People Entertainment Group | www.peoplepresents.com

Διανομή:

Ιζαμπέλ | Ινώ Αθανασιάδου

Τεό | Βασίλης Μπούτσικος

Μάθιου | Νικόλας Χαλκιαδάκης

Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Δημοπούλου από το γραφείο κάστινγκ Ready2Cast.

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Φωτογραφίες | Κωνσταντίνος Ρήγος