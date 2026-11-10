Σου έλειψαν οι Μεν και οι Δεν; Πού μπορείς να βλέπεις τα επεισόδια της σειράς χωρίς συνδρομή ή διαφημίσεις

Αν σου έχουν λείψει οι Μεν και Δεν ή θες πιο πολύ Κωνσταντίνου και Ελένης, δες πού μπορείς να βλέπεις τα επεισόδια της κάθε σειράς του ΑΝΤ1 χωρίς συνδρομή ή διαφημίσεις.

Μπορεί την τελευταία 20ετία το Κωνσταντίνου και Ελένης να είναι η «Βίβλος» του ΑΝΤ1, όμως, πιο πριν μια άλλη κωμική σειρά αποτελούσε το σήμα κατατεθέν του σταθμού και φυσικά, μιλάμε για τη λατρεμένη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν» με τους Άννα Κουρή, Τζόυς Ευείδη, Στέλιο Μάινα και Χάρη Ρώμα.

Από την πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 1993 μέχρι και το φινάλε τον Μάιο του 1996, μετά από 3 σεζόν και συνολικά 109 επεισόδια, οι Μεν και οι Δεν έγραψαν τηλεοπτική ιστορία, κάνοντας κάθε εβδομάδα την τηλεθέαση να χτυπάει «κόκκινο» και αποτελώντας μία από τις πρώτες σειρές του ΑΝΤ1 που χτύπησαν στα ίσα τις πολύ επιτυχημένες σειρές του Mega.

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