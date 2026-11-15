Γυναίκα υπέφερε από ημικρανίες για 9 χρόνια και ανακάλυψε ότι φταίει ο... οδοντίατρός της: Τώρα θα λάβει αποζημίωση 18.000 ευρώ

Μια γυναίκα στην Ισπανία υπέφερε επί εννέα χρόνια από έντονους πονοκεφάλους, μέχρι που μια αξονική αποκάλυψε ότι η αιτία βρισκόταν σε οδοντιατρική επέμβαση του 2008.

Μια γυναίκα στην Ισπανία πέρασε εννέα ολόκληρα χρόνια υποφέροντας από έντονους πονοκεφάλους, χωρίς να γνωρίζει τι τους προκαλούσε. Η αιτία βρισκόταν τελικά σε μια οδοντιατρική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί το 2008. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, με το Εφετείο να δικαιώνει την ασθενή και να επιδικάζει αποζημίωση ύψους 18.345 ευρώ.

Όλα ξεκίνησαν από μια απονεύρωση σε ένα από τα επάνω δόντια της. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, μέρος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία ξέφυγε από το δόντι και κατέληξε σε μια κοιλότητα πίσω από το αριστερό ζυγωματικό, προκαλώντας προβλήματα που θα την ταλαιπωρούσαν για χρόνια

Η αποκάλυψη μετά από εννέα χρόνια

Από τότε, η γυναίκα άρχισε να υποφέρει από επίμονους πονοκεφάλους, οι οποίοι δεν υποχωρούσαν παρά τη λήψη παυσίπονων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει την αιτία των ενοχλήσεων, μέχρι που το 2017 εμφάνισε πρήξιμο στην αριστερή πλευρά του προσώπου της.

Η ασθενής παραπέμφθηκε σε Ωτορινολαρυγγολογικό τμήμα και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Οι εξετάσεις αποκάλυψαν υπολείμματα του υλικού της απονεύρωσης δίπλα στη ρίζα του δοντιού, μέσα στον άνω γναθιαίο κόλπο, όπου είχε αναπτυχθεί και φλεγμονή.

Τον Ιούλιο του 2018 χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του υλικού και την αντιμετώπιση πρόσθετων οδοντιατρικών προβλημάτων. Ωστόσο, η περιπέτειά της δεν τελείωσε εκεί. Η επέμβαση άφησε αισθητικά προβλήματα στην περιοχή, ενώ προκάλεσε και μερική πτώση του άνω χείλους.

Η δικαστική δικαίωση

Η γυναίκα αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας αποζημίωση 172.239 ευρώ από τον οδοντίατρο, την εταιρεία που διαχειριζόταν την κλινική και την ασφαλιστική εταιρεία. Από την πλευρά τους, οι εναγόμενοι υποστήριξαν ότι η θεραπεία είχε πραγματοποιηθεί σωστά και αμφισβήτησαν την ευθύνη τους για τις βλάβες.

Τον Ιούλιο του 2024, το Πρωτοδικείο του Βίγο απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι δεν είχε αποδειχθεί επαγγελματική αμέλεια. Παρότι αναγνώρισε τη σύνδεση ανάμεσα στο οδοντιατρικό υλικό και τη φλεγμονή που εντοπίστηκε το 2017, θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να αποδοθεί ευθύνη στον οδοντίατρο.

Η ασθενής, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τη δικαστική προσπάθεια και άσκησε έφεση. Η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου από το Εφετείο της Ποντεβέδρα, το οποίο στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 ανέτρεψε την αρχική απόφαση.

Το δικαστήριο αναγνώρισε την ευθύνη του οδοντιάτρου για τις συνέπειες της θεραπείας και επιδίκασε αποζημίωση 18.345 ευρώ, την οποία θα καταβάλουν ο ίδιος και η ασφαλιστική του εταιρεία.

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