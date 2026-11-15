Ο θάνατος του βουλευτή Χατζηπέτρου σε μονομαχία με τον υπουργό Στάη το 1904
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Για ποιο λόγο έγινε η μονομαχία των δύο πολιτικών.
Μπορεί σήμερα στην ελληνική Βουλή να υπάρχουν σφοδρές φραστικές αντιπαραθέσεις αρκετές φορές, όμως αυτές τελειώνουν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου ή, στη χειρότερη περίπτωση, στα ΜΜΕ. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι τα πράγματα.
Από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου, κάποιες φορές οι πολιτικοί, και όχι μόνο, έλυναν τις διαφορές τους με μονομαχίες, σχεδόν πάντα με πιστόλι. Σε μία από αυτές το 1904 έχασε τη ζωή του ο βουλευτής Τρικάλων Κωνσταντίνος (Κόκος) Χατζηπέτρος, όταν δέχτηκε τα πυρά του υπουργού Σπυρίδωνα Στάη.
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