Ένα ελληνικό έργο τέχνης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πιο κεντρικό σημείο της Ευρώπης

Ανακαλύψτε το εμβληματικό έργο του Έλληνα καλλιτέχνη Παύλου Διονυσόπουλου «28 European Flags», που κοσμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Υπάρχουν ορισμένες ανακαλύψεις που κάνουν ένα ταξίδι να αποκτά διαφορετικό νόημα. Εκείνες οι στιγμές που, ενώ βρίσκεσαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, κάτι σου θυμίζει ότι η ελληνική δημιουργία δεν γνωρίζει σύνορα. Μπορεί να συναντήσεις την ιστορία της σε μια αίθουσα μουσείου, σε μια πινακοθήκη ή, εντελώς απρόσμενα, μέσα σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο ενημερωτικής επίσκεψης στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά το έργο και τη λειτουργία δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών θεσμών: του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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