Φλοριάν Μάρκου: Η μεγάλη επιστροφή στα ελληνικά ρινγκ μετά από εννέα χρόνια!

Ο «Albanian King» επιστρέφει στην Ελλάδα για το Adrenaline Explosion, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, στο PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης.

Η επιστροφή του Φλοριάν Μάρκου στα ελληνικά ρινγκ είναι γεγονός! Έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά μπροστά στο κοινό του, συμμετέχοντας στο Adrenaline Explosion, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, στο PAOK Sports Arena.

Ο δημοφιλής πυγμάχος, γνωστός ως «Albanian King», αποτελεί τη μεγάλη προσθήκη στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα φιλοξενήσει κορυφαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων των μαχητικών αθλημάτων, που θα έχουν την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουν ξανά από κοντά.

Ο ίδιος εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στον διοργανωτή του Adrenaline Explosion, Sargis Petrosyan.

«Δέχθηκα πολλές προτάσεις για να αγωνιστώ και πάλι στην Ελλάδα! Ήθελα όμως να είναι μια μεγάλη διοργάνωση, με επαγγελματικά πρότυπα. Γι' αυτό και είπα το “ναι” στον κ. Sargis Petrosyan. Εμπιστεύομαι απόλυτα τον επαγγελματισμό του και θέλω να είμαι συνοδοιπόρος σε όλο αυτό που χτίζει στον χώρο των μαχητικών αθλημάτων», τονίζει ο Φλοριάν Μάρκου.

Από την πλευρά του, ο Sargis Petrosyan συνεχίζει την προσπάθεια αναβάθμισης του Adrenaline Explosion, με στόχο τη δημιουργία μιας διοργάνωσης που θα ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα και θα ενισχύει τη θέση της Θεσσαλονίκης στον χάρτη των μαχητικών αθλημάτων.

«Στόχος μας είναι να φέρουμε στην Ελλάδα όλα όσα βλέπουμε στις μεγάλες διοργανώσεις του εξωτερικού. Θέλουμε η Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την παγκόσμια σκηνή των μαχητικών αθλημάτων», επισημαίνει ο διοργανωτής.

Το ραντεβού έχει δοθεί για την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στο PAOK Sports Arena, με το Adrenaline Explosion να ετοιμάζει μια βραδιά δυνατών αναμετρήσεων, διεθνών συμμετοχών και υψηλών απαιτήσεων, έχοντας ως κεντρικό πρόσωπο τον Φλοριάν Μάρκου και τη μεγάλη επιστροφή του στα ελληνικά ρινγκ..