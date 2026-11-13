Οι 22 top προοορισμοί στον κόσμο για τα φετινά Χριστούγεννα

Από την ατμοσφαιρική Πράγα μέχρι τη λαμπερή Νέα Υόρκη, 22 ξεχωριστοί προορισμοί υπόσχονται να κάνουν τα φετινά Χριστούγεννα πραγματικά αξέχαστα.

Τα Χριστούγεννα είναι μια εξαιρετική αφορμή για ταξίδι, είτε ονειρεύεστε βόλτες σε στολισμένες πόλεις και χιονισμένα τοπία είτε γιορτές στην παραλία. Από παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές και εντυπωσιακά φωταγωγημένους δρόμους μέχρι εξωτικές αποδράσεις σε μακρινούς προορισμούς, οι επιλογές καλύπτουν κάθε ταξιδιωτικό στυλ. Αν αναζητάτε έμπνευση για τις φετινές σας αποδράσεις, το Time Out συγκέντρωσε σε μια λίστα τους 22 κορυφαίους προορισμούς για μαγικά Χριστούγεννα σε κάθε γωνιά του κόσμου.

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