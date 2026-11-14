Το άλμπατρος που ξεγέλασε τον χρόνο: Παρακολουθείται από τους επιστήμονες εδώ και 70 χρόνια

Ένας βιολόγος πέρασε δαχτυλίδι αναγνώρισης στο άλμπατρος Wisdom το 1956. Επτά δεκαετίες αργότερα, το πτηνό εξακολουθεί να επιστρέφει στις αποικίες αναπαραγωγής του στον Ειρηνικό Ωκεανό

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός για την Wisdom, ένα θηλυκό άλμπατρος που έχει καταφέρει να ξεπεράσει κάθε προσδοκία των επιστημόνων. Τουλάχιστον 75 ετών σήμερα, θεωρείται το γηραιότερο γνωστό άγριο πτηνό στον κόσμο και εξακολουθεί να επιστρέφει στις αποικίες όπου φωλιάζει.

Η ιστορία της ξεκίνησε το 1956, όταν ένας βιολόγος την εντόπισε στο ατόλιο Μίντγουεϊ, στη Χαβάη. Εκείνη την εποχή εκτιμήθηκε ότι ήταν περίπου πέντε ετών και της τοποθετήθηκε ένα δαχτυλίδι αναγνώρισης, ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να παρακολουθούν τις μετακινήσεις και τη ζωή της. Το 2002, όταν είχε ήδη ξεπεράσει το προσδόκιμο ζωής των περισσότερων αλμπάτρος, που υπολογίζεται περίπου στα 60 χρόνια, της τοποθετήθηκε νέο δαχτυλίδι. Η Wisdom, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.



Έχει γεννήσει δεκάδες αυγά στη διάρκεια της ζωής της

Η Wisdom ανήκει στο είδος Phoebastria immutabilis, γνωστό ως άλμπατρος του Λέισαν. Πρόκειται για θαλασσοπούλια που επιστρέφουν κάθε χρόνο στις ίδιες περιοχές αναπαραγωγής, συχνά μαζί με τον ίδιο σύντροφο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, η Wisdom έχει γεννήσει από 50 έως 60 αυγά στη διάρκεια της ζωής της, ενώ τουλάχιστον 30 από αυτά έχουν εκκολαφθεί.

Για πολλά χρόνια είχε τον ίδιο σύντροφο, ένα αρσενικό άλμπατρος με το όνομα Akeakamai, με τον οποίο συνδέθηκε για δεκαετίες. Ωστόσο, εκείνος έχει εξαφανιστεί εδώ και αρκετό καιρό και η Wisdom έχει παρατηρηθεί να συμμετέχει σε τελετουργίες ερωτοτροπίας με άλλα αρσενικά. Η ζωή της, πάντως, δεν περιορίζεται στο ατόλιο Μίντγουεϊ. Έχει εντοπιστεί και στο νησί Λέισαν, περίπου 1.500 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Χονολουλού.



Τον Δεκέμβριο του 2024 η Wisdom γέννησε ένα ακόμη αυγό, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθούσε να αναπαράγεται σε μια ηλικία που για τα περισσότερα πτηνά θα ήταν αδιανόητη. Τον χειμώνα του 2025, ωστόσο, δεν γέννησε νέο αυγό. Η αμερικανική Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής (USFWS) ενημέρωσε τον Ιανουάριο του 2026 ότι δεν είχε αναπαραχθεί κατά την περίοδο 2025-2026. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αναπαραγωγική της ζωή έχει ολοκληρωθεί. Όπως εξήγησε το Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής του Ατολίου Μίντγουεϊ, τα άλμπατρος του Λέισαν συνηθίζουν να παραλείπουν μία αναπαραγωγική περίοδο κάθε δύο ή τρία χρόνια.

Μάλιστα, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, η Wisdom εθεάθη μαζί με τον πιο πρόσφατο σύντροφό της, ο οποίος αναγνωρίζεται από τους επιστήμονες με τον κωδικό EX25. Έτσι, σχεδόν 70 χρόνια μετά την πρώτη καταγραφή της, η Wisdom εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα μακροζωίας στο ζωικό βασίλειο. Η παρουσία της στις αποικίες αναπαραγωγής παραμένει μια ξεχωριστή υπενθύμιση των αντοχών αυτού του είδους.

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