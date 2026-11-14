Ο Νίκος Κοκλώνης επιστρέφει με το «Μεγάλο Παζάρι»: Πότε αρχίζει το τηλεπαιχνίδι

Αντίστροφη μέτρηση για το «Μεγάλο Παζάρι» με τον Νίκο Κοκλώνη. Πότε είναι η πιθανή ημερομηνία έναρξης της πέμπτης σεζόν.

Η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου είναι η πιθανή ημερομηνία έναρξης του θρυλικού τηλεπαιχνιδιού «Το μεγάλο παζάρι» αυτή τη φορά με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Το παιχνίδι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα προορίζεται για τη ζώνη των 20.00 ενώ εάν όλα πάνε καλά θα υπάρχει μια πιο διευρυμένη special εκδοχή του με στοιχεία show, μεγαλύτερα έπαθλα και ενδεχομένως τη συμμετοχή celebrities τα Σαββατόβραδα.



Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr