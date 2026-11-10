Αν θες να μάθεις τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες της εξουσίας, δες αυτή τη σειρά

Επιμέλεια:  Newsroom
Αν θες να μάθεις τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες της εξουσίας, δες αυτή τη σειρά
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«Μάλιστα, κύριε Υπουργέ», μία από τις κορυφαίες σειρές του BBC που έδειξε στο παγκόσμιο κοινό τι πραγματικά συμβαίνει στους διαδρόμους της εξουσίας.

Συχνά περιγράφεται ως η αγαπημένη σειρά της Μάργκαρετ Θάτσερ. Αμφιβάλλω όμως αν η «Σιδηρά Κυρία» κατάλαβε το νόημά της. Πιθανώς έβλεπε σε αυτήν αυτό που ήθελε να δει. Η σειρά «Μάλιστα, κύριε Υπουργέ» (Yes Minister) ξεκίνησε να προβάλλεται στο BBC to 1980. Η πολιτική στη Βρετανία θα άλλαζε για πάντα με την επέλαση του θατσερισμού. Στην τηλεόρασή τους όμως, οι Βρετανοί και ο υπόλοιπος κόσμος θα έβλεπαν τι πραγματικά δεν αλλάζει πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Μεταφερόμαστε στη Βρετανία της δεκαετίας του '80. Πρωταγωνιστής είναι ο Τζέιμς Χάκερ, βουλευτής του κόμματος που μόλις έχει κερδίσει τις εκλογές. Αναλαμβάνει το υπουργείο Διοικητικών Υποθέσεων. Εκεί θα συναντήσει τους άλλους δύο πρωταγωνιστές, τον Μπέρναρντ Γούλι που είναι ο ιδιαίτερος γραμματέας του και τον Χάμφρι Άπλμπι, Γενικό Γραμματέα του υπουργείου.

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