Αν θες να μάθεις τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες της εξουσίας, δες αυτή τη σειρά

«Μάλιστα, κύριε Υπουργέ», μία από τις κορυφαίες σειρές του BBC που έδειξε στο παγκόσμιο κοινό τι πραγματικά συμβαίνει στους διαδρόμους της εξουσίας.

Συχνά περιγράφεται ως η αγαπημένη σειρά της Μάργκαρετ Θάτσερ. Αμφιβάλλω όμως αν η «Σιδηρά Κυρία» κατάλαβε το νόημά της. Πιθανώς έβλεπε σε αυτήν αυτό που ήθελε να δει. Η σειρά «Μάλιστα, κύριε Υπουργέ» (Yes Minister) ξεκίνησε να προβάλλεται στο BBC to 1980. Η πολιτική στη Βρετανία θα άλλαζε για πάντα με την επέλαση του θατσερισμού. Στην τηλεόρασή τους όμως, οι Βρετανοί και ο υπόλοιπος κόσμος θα έβλεπαν τι πραγματικά δεν αλλάζει πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Μεταφερόμαστε στη Βρετανία της δεκαετίας του '80. Πρωταγωνιστής είναι ο Τζέιμς Χάκερ, βουλευτής του κόμματος που μόλις έχει κερδίσει τις εκλογές. Αναλαμβάνει το υπουργείο Διοικητικών Υποθέσεων. Εκεί θα συναντήσει τους άλλους δύο πρωταγωνιστές, τον Μπέρναρντ Γούλι που είναι ο ιδιαίτερος γραμματέας του και τον Χάμφρι Άπλμπι, Γενικό Γραμματέα του υπουργείου.

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