Νευρολόγος αποκαλύπτει τι προκαλεί στον εγκέφαλο ακόμη και το αλκοόλ μία φορά την εβδομάδα

Πόσο αθώο είναι τελικά ένα ποτό την εβδομάδα;

Νευρολόγος αποκάλυψε πώς η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο μακροπρόθεσμα, εξηγώντας παράλληλα τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε την άνοια.

Ο δρ Ντέιβιντ Πέρλμουτερ συνομίλησε με τον Στίβεν Μπάρτλετ σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast του, «The Diary of a CEO», όπου αναφέρθηκε στα όρια της ασφαλούς κατανάλωσης αλκοόλ για την υγεία του εγκεφάλου. Παράλληλα, εξήγησε πώς διάφοροι παράγοντες, όπως οι φλεγμονές, ο ύπνος, η άσκηση και οι κοινωνικές επαφές, μπορούν να επηρεάσουν τη γνωστική έκπτωση.

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