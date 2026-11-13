Νευρολόγος αποκαλύπτει τι προκαλεί στον εγκέφαλο ακόμη και το αλκοόλ μία φορά την εβδομάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Πόσο αθώο είναι τελικά ένα ποτό την εβδομάδα;
Νευρολόγος αποκάλυψε πώς η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο μακροπρόθεσμα, εξηγώντας παράλληλα τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε την άνοια.
Ο δρ Ντέιβιντ Πέρλμουτερ συνομίλησε με τον Στίβεν Μπάρτλετ σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast του, «The Diary of a CEO», όπου αναφέρθηκε στα όρια της ασφαλούς κατανάλωσης αλκοόλ για την υγεία του εγκεφάλου. Παράλληλα, εξήγησε πώς διάφοροι παράγοντες, όπως οι φλεγμονές, ο ύπνος, η άσκηση και οι κοινωνικές επαφές, μπορούν να επηρεάσουν τη γνωστική έκπτωση.
Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr