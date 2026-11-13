Κοιμόταν ενώ το αυτοκίνητο οδηγούσε μόνο του: Απίστευτο περιστατικό στον Καναδά

Πρόστιμο 490 καναδικών δολαρίων και έξι βαθμούς ποινής στο δίπλωμά της θα πληρώσει οδηγός που αποκοιμήθηκε πίσω από το τιμόνι εν μέσω πρωινής κίνησης.

Μια γυναίκα που εντοπίστηκε να κοιμάται στο κάθισμα του οδηγού ενός αυτοκινήτου με σύστημα αυτόνομης οδήγησης, κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής, βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο από την καναδική αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Highway 417, ο οποίος διασχίζει την πρωτεύουσα του Καναδά, την Οτάβα. Το όχημα κινούνταν ανάμεσα σε αυτοκίνητα που προχωρούσαν με χαμηλή ταχύτητα, όταν ένας αστυνομικός παρατήρησε την οδηγό να βρίσκεται με κλειστά μάτια στη θέση της, χωρίς να έχει τα χέρια της στο τιμόνι.

Ο αστυνομικός πλησίασε με το περιπολικό και κατέγραψε το περιστατικό με την κάμερα που έφερε στη στολή του. Δεν ενεργοποίησε τη σειρήνα, ενώ εκτιμάται ότι η γυναίκα ξύπνησε όταν το αυτοκίνητό της την προειδοποίησε για την κίνηση που πλησίαζε.

Η οδηγός αναμένεται να πληρώσει πρόστιμο για απρόσεκτη οδήγηση, σύμφωνα με ανάρτηση της αστυνομίας της Οτάβα, που ανέρχεται σε 490 καναδικά δολάρια, δηλαδή περίπου 300 ευρώ, ενώ στο δίπλωμά της θα προστεθούν έξι βαθμοί ποινής. Πρόκειται για αριθμό που αρκεί ώστε να λάβει προειδοποιητική επιστολή από την αρμόδια επαρχιακή αρχή.

Η αστυνομία προειδοποιεί για τους κινδύνους της αυτόνομης οδήγησης

Με αφορμή το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές υπενθύμισαν στους οδηγούς ότι οφείλουν να παραμένουν συγκεντρωμένοι στον δρόμο ανά πάσα στιγμή. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και όταν ένα όχημα διαθέτει λειτουργία αυτόνομης οδήγησης, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση να επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή.

Ο αστυνομικός Michael Fathi δήλωσε στο CBC News ότι, από όσο γνωρίζει, είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία της Οτάβα εντοπίζει κάποιον να κοιμάται πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου με δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στη δυτική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, όπου πρόσφατα αρκετοί οδηγοί αποκοιμήθηκαν ενώ τα οχήματά τους βρίσκονταν εν κινήσει. Σύμφωνα με μαρτυρία, σε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα βρίσκονταν δύο παιδιά στα πίσω καθίσματα.

Γιατί τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης δεν είναι αλάνθαστα

Θεωρητικά, τα συστήματα των αυτοκινήτων θα έπρεπε να προειδοποιούν τον οδηγό όταν εκείνος δεν αγγίζει το τιμόνι για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν μια κάμερα, τοποθετημένη κοντά στον καθρέφτη οπισθοπορείας, καταγράφει ότι έχει τα μάτια του κλειστά. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες. Για παράδειγμα, όταν ο οδηγός φορά γυαλιά ηλίου, η παρακολούθηση των κινήσεων των ματιών του μπορεί να γίνει δυσκολότερη, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Ο Michael Fathi χαρακτηρίζει την αυτόνομη οδήγηση μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δυνατότητα για τα σύγχρονα οχήματα, τονίζοντας ωστόσο ότι ο οδηγός πρέπει να διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο. Όπως εξηγεί, η τεχνολογία δεν είναι αλάνθαστη και έχει ήδη συνδεθεί με τροχαία ατυχήματα, ακόμη και θανατηφόρα. Το ίδιο ισχύει και στην Ελλάδα, όπου η ευθύνη για την ασφαλή οδήγηση εξακολουθεί να βαραίνει τον οδηγό, ακόμη και όταν το όχημά του διαθέτει συστήματα αυτόνομης οδήγησης.

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