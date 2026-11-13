No Limits: Τσαουσίδης και Gati σε εκρηκτικό ντέρμπι για τη ζώνη «Μέγας Αλέξανδρος»

Τσαουσίδης και Gati ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη μεγάλη μάχη του No Limits στη Θεσσαλονίκη

Η ένταση ανεβαίνει, οι προκλήσεις στα social media διαδέχονται η μία την άλλη και δύο αποφασισμένοι πυγμάχοι ετοιμάζονται να λύσουν τις διαφορές τους μέσα στο ρινγκ!

Η Γεωργία Μπιτάκου παρουσιάζει ένα από τα πιο εκρηκτικά ζευγάρια του No Limits XXXVII, στην επετειακή διοργάνωση για τα 20 χρόνια του θεσμού, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στο PAOK Sports Arena της Θεσσαλονίκης.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας στην πυγμαχία, Χάρης Τσαουσίδης, από τη Μακεδονία, θα αντιμετωπίσει τον Alessandro Gati, τον ταλαντούχο πυγμάχο με αλβανική καταγωγή, ο οποίος γεννήθηκε στην Πέλλα και έχει ζήσει στην Αγγλία.

Στο διακύβευμα βρίσκεται η ζώνη No Limits «Μέγας Αλέξανδρος», με την αναμέτρηση να αποτελεί το co-main event της βραδιάς.

Οι δύο αθλητές έχουν ήδη ανεβάσει την ένταση με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, ενώ κανένας δεν κρύβει τη βεβαιότητά του για την τελική επικράτηση.

Στο main event της διοργάνωσης δεσπόζει η ελληνοπερσική αναμέτρηση ανάμεσα στον Νίκο Αβραμίδη και τον Meysam Gheshlaghi.

Λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη μάχη, Τσαουσίδης και Gati μιλούν για την προετοιμασία τους, τις προκλήσεις, την αυτοπεποίθησή τους και τη ζώνη που αμφότεροι δηλώνουν αποφασισμένοι να κατακτήσουν.

Χάρης Τσαουσίδης: «Η ζώνη θα είναι δική μου πάση θυσία!»

Πρωταθλητής Ελλάδας στην πυγμαχία

Είσαι ένας από τους πρωταγωνιστές του No Limits και από τους μαχητές που έχει εμπιστευτεί η διοργανώτρια Γεωργία Μπιτάκου. Ποια χαρακτηριστικά σου πιστεύεις ότι σε έχουν φέρει σε αυτή τη θέση;

«Θέλω να ευχαριστήσω τη Γεωργία που έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και με επέλεξε να πρωταγωνιστήσω στο No Limits, διεκδικώντας τη ζώνη. Θα της ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη με ένα υπερθέαμα πάνω στο ρινγκ.

Αγωνίζομαι πολύ σκληρά και πολεμάω μέχρι τελικής πτώσης. Παλεύω πραγματικά χωρίς όρια και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει θέση για μένα στο No Limits».

Ο αντίπαλός σου έχει προκαλέσει μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ακόμη και βίντεο με χλευαστικό ύφος απέναντί σου. Σε έχει εκνευρίσει αυτή η συμπεριφορά;

«Η αλήθεια είναι ότι ο αντίπαλός μου χρησιμοποίησε τα social media και διάφορα βίντεο, ίσως για να με επηρεάσει ψυχολογικά. Εγώ όμως δεν λειτουργώ έτσι.

Ξέρω ποιος είμαι και τι είμαι ικανός να του κάνω. Στις 22 Νοεμβρίου θα πάρει την απάντησή του πάνω στο ρινγκ του No Limits».

Έχεις δηλώσει με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα κατακτήσεις τη ζώνη «Μέγας Αλέξανδρος». Από πού πηγάζει αυτή η αυτοπεποίθηση;

«Έχω παθιαστεί με την κατάκτηση της ζώνης του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έχω κάνει πολύ σκληρή προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα και αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος να ανέβω στο ρινγκ.

Η ζώνη "Μέγας Αλέξανδρος" στις 22 Νοεμβρίου θα είναι δική μου!»

Γιατί πρέπει ο κόσμος να βρεθεί στις 22 Νοεμβρίου στο PAOK Sports Arena για να παρακολουθήσει τον αγώνα σου;

«Θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ αυτή τη φορά στο No Limits! Η διοργάνωση έχει όλες τις προδιαγραφές για μια τεράστια βραδιά, με μεγάλες μάχες, πολλούς αθλητές και δυνατά ματσαρίσματα.

Καθημερινά εισπράττω πολλή αγάπη από τον κόσμο. Αυτή η στήριξη μου δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίζω.

Στις 22 Νοεμβρίου, στο PAOK Sports Arena, θα ανταποδώσω αυτή την αγάπη με έναν σκληρό και πολύ θεαματικό αγώνα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό!

Αγωνίζομαι για τη ζώνη "Μέγας Αλέξανδρος" και δεν θα αφήσω κανέναν να την πάρει. Η ζώνη θα είναι δική μου πάση θυσία! Ή ταν ή επί τας!

Σας προσκαλώ σε ένα υπερθέαμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Θα απολαύσετε ένα ανεπανάληπτο show, σε μια διοργάνωση που θα γράψει ιστορία και θα συζητιέται για πολύ καιρό.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου, να είστε όλοι εκεί!»

Alessandro Gati: «Το δικό μου χέρι θα σηκωθεί!»

Πρωταθλητής πυγμαχίας

Είσαι ένας από τους πρωταγωνιστές του No Limits και από τους αθλητές που έχει εμπιστευτεί η Γεωργία Μπιτάκου. Ποια θεωρείς ότι είναι τα σημαντικότερα αγωνιστικά σου πλεονεκτήματα;

«Η προσαρμοστικότητα που έχω μέσα στο ρινγκ, το αγωνιστικό μου IQ και η αντίληψή μου είναι τα στοιχεία που με χαρακτηρίζουν. Αυτά τα πλεονεκτήματα θα με οδηγήσουν στη νίκη!»

Ο αντίπαλός σου εμφανίζεται απόλυτα βέβαιος ότι θα επικρατήσει, θα κατακτήσει τον τίτλο και θα σου προκαλέσει μεγάλη φθορά. Σου ασκεί ψυχολογική πίεση η αυτοπεποίθησή του;

«Κάθε αντίπαλος δηλώνει βέβαιος ότι θα κερδίσει πριν ανέβει στο ρινγκ.

Όμως, μόλις χτυπήσει το καμπανάκι, ο αντίπαλός μου θα νιώσει και θα καταλάβει ότι βρίσκομαι εκεί για να αποδείξω το αντίθετο από αυτό που πιστεύει.

Εγώ θα είμαι ο κατακτητής της ζώνης. Το δικό μου χέρι θα σηκωθεί!»

Έχεις δηλώσει και εσύ ότι θα κατακτήσεις τη ζώνη «Μέγας Αλέξανδρος». Από πού αντλείς αυτή τη σιγουριά;

«Η αυτοπεποίθησή μου πηγάζει από την πειθαρχία που δείχνω στην προπόνηση.

Σε κάθε προετοιμασία αποδεικνύω στον εαυτό μου ότι εξελίσσομαι και προοδεύω σε σχέση με την προηγούμενη.

Φυσικά, σημαντικό ρόλο παίζει και το game plan που έχουμε σχεδιάσει με τον προπονητή μου, Μπέλι Μπάγιας!»

Γιατί αξίζει να έρθει ο κόσμος στις 22 Νοεμβρίου στο PAOK Sports Arena;

«Ο κόσμος θα δει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του παιχνιδιού μου, σε μια επαγγελματική εμφάνιση με πολύ θέαμα!

Και φυσικά, θα απολαύσει μια κάρτα-φωτιά που έχει ετοιμάσει η διοργανώτρια Γεωργία Μπιτάκου!»

No Limits XXXVII: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε

Δύο πυγμάχοι, δύο διαφορετικές αγωνιστικές φιλοσοφίες και ένας κοινός στόχος: η κατάκτηση της ζώνης «Μέγας Αλέξανδρος».

Ο Χάρης Τσαουσίδης ποντάρει στη μαχητικότητα, τη δύναμη και την αποφασιστικότητά του. Ο Alessandro Gati αντιπαρατάσσει την προσαρμοστικότητα, την τεχνική αντίληψη και το αγωνιστικό του πλάνο.

Οι δηλώσεις έχουν γίνει. Οι προκλήσεις έχουν εκτοξευθεί. Στις 22 Νοεμβρίου, οι απαντήσεις θα δοθούν μέσα στο ρινγκ.

Πληροφορίες διοργάνωσης

Διοργάνωση: No Limits XXXVII - 20 χρόνια No Limits

Ημερομηνία: Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026

Τοποθεσία: PAOK Sports Arena, Θεσσαλονίκη

Ώρα έναρξης: 19:00

Pre-game: 15:00

Co-main event: Χάρης Τσαουσίδης vs Alessandro Gati

Τίτλος: Ζώνη No Limits «Μέγας Αλέξανδρος»

Main event: Νίκος Αβραμίδης vs Meysam Gheshlaghi

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketservices.gr