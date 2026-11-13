Παιχνίδι όπως παλιά: Η Αθήνα αποκτά τον δικό της «ναό» με arcade games 

Αν είσαι λάτρης των ρετρό παιχνιδιών και του gaming γενικότερα, μία νέα πίστα ανοίγεται πλέον στην Αθήνα για σένα και όλη την παρέα σου.

Αν έχεις γεννηθεί μεταξύ ‘70s και ‘90s, τότε μάλλον έχεις περάσει κουλ παιδικά χρόνια. Ανήκεις σε μία εποχή που τα πράγματα ήταν πιο απλά και που έμαθες να παίζεις και να διασκεδάζεις πηγαία. Ήταν τα χρόνια που κάθε επαφή με τον ηλεκτρονικό κόσμο, ιδίως στον τομέα του gaming, έμοιαζε με πραγματική ιεροτελεστία. Με μια μαγική διάσταση που έγινε κομμάτι του εαυτού σου, την οποία και νοσταλγείς συχνά.

Αυτή η διάσταση, περιλάμβανε φιγούρες όπως η Ms Pacman. Λαμπερά, πολύχρωμα μεγάλα τραπέζια όπως το pinball που μάθαμε ευρέως ως ‘’φλιπεράκι’’. Racing arcades, μπασκέτες και κάμποσα παιχνίδια δράσης που όπου τα πετύχαινες, σε κυρίευαν.

Τα arcade games είναι συνώνυμα με την χαρά του gaming και τα παιδικά μας χρόνια. Κι αν βρεις τον εαυτό σου να τα αναπολεί ξανά, κράτα στο μυαλό σου ότι μπορείς να αναβιώσεις αυτή την εμπειρία και με το παραπάνω. Σε ένα… YAMATO spot που θα σε κάνει να κολλήσεις.

Το go-to μέρος για την επόμενή σου έξοδο

Το YAMATO είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο arcade center στη Νέα Ερυθραία (Ελευθερίου Βενιζέλου 59), το οποίο συνδυάζει την ιαπωνική κουλτούρα των arcade με την επιβλητική αισθητική. Αποτέλεσμα; Μία immersive εμπειρία παιχνιδιού, μέσα από τεράστιο αριθμό δημοφιλών σειρών, αλλά και σπανιότερων gems που ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις.

Σκέψου ένα τριώροφο κτίριο, γεμάτο με arcade games όλων των ειδών, στη διάθεσή σου. Ένας παράδεισος για ανθρώπους κάθε ηλικίας, για τους φίλους του gaming αλλά και για όποιον θέλει να περάσει μια αξέχαστη εμπειρία με τους φίλους ή την οικογένειά του.

Από τις αρχές του 2027, το YAMATO θα είναι προσβάσιμο σε ακόμα περισσότερο κόσμο, ανοίγοντας το δεύτερο κατάστημά του στο κέντρο της Αθήνας (Αθηναΐδος 4).

Arcade και όχι μόνο

Τα arcade games είναι το πρώτο πράγμα που χαρακτηρίζει το YAMATO. Και με μία επίσκεψη, το YAMATO θα είναι το πρώτο πράγμα που θα σκέφτεσαι πια όταν ακούς arcade games.

Τι τραβάει η όρεξή σου; Pinball; Racing games με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες; Shoot’ em up, cyber boxer, μπάσκετ, μέχρι Mario Cart και άλλα παιχνίδια δεξιοτήτων που κάνουν μικρούς και μεγάλους να πορώνονται; Ή μήπως τα εθιστικά claw machines και τα prize games, που σου επιτρέπουν να διεκδικήσεις αυθεντικά δώρα από αγαπημένα brands και franchises όπως Pokémon, Stitch, Hello Kitty και Marvel.

Στο YAMATO η λίστα των παιχνιδιών είναι ατελείωτη με περισσότερα από 100 παιχνίδια και πλήθος αυθεντικών δώρων. Όπως ατελείωτη είναι και η διασκέδαση, η οποία δεν περιορίζεται εκεί.

Εκτός από την gaming εμπειρία, αν ήσουν ποτέ ή είσαι ακόμα συλλέκτης καρτών, στο YAMATO μπορείς να ανακαλύψεις μια τεράστια ποικιλία σε κάρτες από τα αγαπημένα σου global franchise. Άλλο ένα feeling που θα σε πάει πίσω στην παιδική σου ηλικία.

Το παιχνίδι γίνεται σημείο αναφοράς και συνάντησης

Στο YAMATO, το παιχνίδι είναι η αφορμή. Οι αναμνήσεις των ρετρό παιχνιδιών και η σύγχρονη ιαπωνική κουλτούρα είναι εκεί για να «αγκαλιάζουν» την εμπειρία. Αυτό, όμως, που αντιπροσωπεύει πραγματικά και το οποίο εξαργυρώνεις σε πολλαπλά επίπεδα, είναι η αλληλεπίδραση.

Ένα απόγευμα ή ένα πρωινό, κατά το οποίο παίρνεις τους φίλους σου, το έτερον σου ήμισυ, την οικογένειά σου, τους συναδέλφους σου και απολαμβάνετε μια κοινή εμπειρία γεμάτη δράση, γέλιο και σασπένς.

Όχι μέσω οθόνης και απομακρυσμένα, αλλά στον ίδιο χώρο, στο ίδιο arcade, συμπαίκτες ή αντίπαλοι, μοιραζόμενοι όλα τα συναισθήματα που το παιχνίδι μπορεί να σου προσφέρει.

Αυτός είναι και ο προορισμός του YAMATO. Εκεί που ζει το παιχνίδι, και μεταμορφώνεται σε μια πλήρη εμπειρία διασκέδασης.

