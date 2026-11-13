Σπύρος Γραμμένος: «Άπλωσα το χέρι να βγάλουμε φωτογραφία και μου δάγκωσε τη μασχάλη»

Ένα απίστευτο περιστατικό που έζησε μετά από συναυλία του περιέγραψε ο τραγουδοποιός Σπύρος Γραμμένος στη συνέντευξή του στο «Πρωίαν σε είδον».

Ένα απίστευτο περιστατικό που έζησε μετά από συναυλία του περιέγραψε ο τραγουδοποιός Σπύρος Γραμμένος στη συνέντευξή του στο «Πρωίαν σε είδον».

Στις εμφανίσεις που έκανε με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη ένας θαυμαστής του τού ζήτησε να φωτογραφηθούν και όταν ο καλλιτέχνης άπλωσε τον χέρι του, τον δάγκωσε.

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