Παρασκευή και 13: Αυτές είναι οι πιο περίεργες προλήψεις διάσημων celebrities

Αν είσαι προληπτικός, σίγουρα δεν θα ήθελες να ξημερώσει μια ημέρα σαν τη σημερινή. Και σίγουρα δεν είσαι μόνος σε αυτό, αφού αρκετοί celebrities θα εύχονταν να κάνουν skip την Παρασκευή και 13.

Στην Ελλάδα, τη χώρα όπου οι άνθρωποι δεν περνούν κάτω από σκαλωσιές και κάνουν τον σταυρό τους, όταν βλέπουν μαύρη γάτα, ο συνδυασμός Παρασκευή και 13 σίγουρα δεν μπορεί να εξασφαλίσει καμία ψυχραιμία. Μετά την Τρίτη και 13 του Οκτωβρίου, είμαστε πάλι εδώ να συζητάμε για γρουσούζικες ημέρες και καντέμικους αριθμούς. Και εντάξει, ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο του καθενός, όσοι έχουμε μεγαλώσει στην επαρχία, έχουμε κάποιες “αντιγρουσούζικες” συνήθειες ριζωμένες στο DNA μας. Εσύ πετάς σκουπίδια ή τινάζεις το τραπεζομάντιλο το βράδυ; Γιατί εμείς στο νησί μου όχι.

Κι αν νομίζεις πως οι προλήψεις περιορίζονται στην Ελλάδα, θα καταρρίψω αυτή την πεποίθηση, αναφέροντας πως πολλοί celebrities είναι προληπτικοί και, μάλιστα, ακολουθούν ευλαβικά ορισμένες συνήθειες, ώστε να κρατήσουν μακριά τους την αρνητική ενέργεια. Όπως καταλαβαίνεις, η ημέρα Παρασκευή και ο αριθμός 13 αποτελούν γι’ αυτούς έναν τρομακτικό συνδυασμό, αφού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα κατέχουν τη φήμη του γρουσούζικου. Από τις θρησκευτικές παραδόσεις μέχρι τους βιβλικούς μύθους οι συμπτώσεις που συνοδεύουν την Παρασκευή και το 13 σίγουρα δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη.

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