Τζένιφερ Άνιστον – Σάντρα Μπούλοκ: Η φιλία που αποδεικνύει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να έχεις κάποιον να χαίρεται πραγματικά μαζί σου

Ο Τζένιφερ Άνιστον αναφέρθηκε στη φιλία που τη συνδέει με τη Σάντρα Μπούλοκ εδώ και δεκαετίες. Η μία αποτελεί στήριγμα για την άλλη πίσω από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας.

Ένα από τα πολυτιμότερα πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι η φιλία. Ιερή, βαθιά και πολύτιμη, αντέχει στον χρόνο, στις αλλαγές και στις διαφορετικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας. Φίλος είναι εκείνος ο άνθρωπος που χαίρεται με τη χαρά σου, που πιστεύει στα όνειρά σου και που δεν χρειάζεται να του ζητήσεις να σταθεί δίπλα σου. Κάπως έτσι μοιάζει να είναι και η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον με τη Σάντρα Μπούλοκ - δύο από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, που έχουν βρει η μία στην άλλη κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από μια φιλική γνωριμία: έναν άνθρωπο που μπορείς να υπολογίζεις.

Η συνέντευξη της Τζένιφερ Άνιστον στο περιοδικό Elle βρήκε ευκαιρία να μιλήσει για τη φίλη της και να αποκαλύψει μια ακόμη όμορφη πλευρά της σχέσης τους. Με αφορμή το νέο προϊόν που προστίθεται στη σειρά περιποίησης μαλλιών της, LolaVie, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σταθερή στήριξη που έχει τη Σάντρα Μπούλοκ, η οποία βρίσκεται στο πλευρό της από τα πρώτα βήματα του επιχειρηματικού εγχειρήματός της.

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