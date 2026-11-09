Ο γιος του Σβαρτζενέγκερ κρατά «ζωντανή» την παράδοση: Νέα διάκριση στο natural bodybuilding
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Στα χνάρια του πατέρα του, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ βαδίζει ο Τζόζεφ Μπαένα, ο οποίος έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο φυσικό bodybuilding.
Στα χνάρια του πατέρα του, Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ βαδίζει ο Τζόζεφ Μπαένα, ο οποίος έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο bodybuilding και κατέκτησε την πέμπτη θέση στην κατηγορία Classic Physique Open.
Ο 29χρονος συμμετείχε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου σε διαγωνισμό της Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA) που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Σεγκούντο της Καλιφόρνια, κατακτώντας την πέμπτη θέση.
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