Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ έστειλε γράμμα στον νέο Harry Potter – «Ελπίζω να περάσεις καλύτερα από εμένα»
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Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ μίλησε για τον νέο Harry Potter και σίγουρα οι δηλώσεις τους θα μας βάλουν σε σκέψη για τη νέα σειρά που έρχεται.
Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ είναι ο παντοτινός μας Harry Potter! Ωστόσο φέτος τα Χριστούγεννα θα υπάρξει καινούργιος Harry Potter, μιας και ανήμερα των Χριστουγέννων ξεκινάει μία νέα σειρά στο HBO, η οποία βασίζεται στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Η πρώτη σεζόν θα είναι αφιερωμένη στο πρώτο βιβλίο, “Ο Harry Potter και η Φιλοσοφική Λίθος” και θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια.
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