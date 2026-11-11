Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ έστειλε γράμμα στον νέο Harry Potter – «Ελπίζω να περάσεις καλύτερα από εμένα»

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ μίλησε για τον νέο Harry Potter και σίγουρα οι δηλώσεις τους θα μας βάλουν σε σκέψη για τη νέα σειρά που έρχεται.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ είναι ο παντοτινός μας Harry Potter! Ωστόσο φέτος τα Χριστούγεννα θα υπάρξει καινούργιος Harry Potter, μιας και ανήμερα των Χριστουγέννων ξεκινάει μία νέα σειρά στο HBO, η οποία βασίζεται στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Η πρώτη σεζόν θα είναι αφιερωμένη στο πρώτο βιβλίο, “Ο Harry Potter και η Φιλοσοφική Λίθος” και θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια.

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