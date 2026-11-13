Η adidas Επαναφέρει την Εμβληματική Φανέλα της Εθνικής Ελλάδας του 2004

Η adidas και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία φέρνουν ξανά στο σήμερα την εμβληματική εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας, με την οποία κατέκτησε το UEFA EURO 2004, αναβιώνοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, που εξακολουθεί, περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά, να ενώνει μια ολόκληρη χώρα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η adidas και η ΕΠΟ επαναφέρουν τη φανέλα που έγινε σύμβολο εκείνου του αξέχαστου καλοκαιριού, φέρνοντας αυτή την ποδοσφαιρική κληρονομιά στο σήμερα και στη νέα γενιά φιλάθλων.

Το καλοκαίρι του 2004, στην Πορτογαλία, η Εθνική Ελλάδας έγραψε μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, κατακτώντας το UEFA EURO 2004. Μια επιτυχία που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου και δημιούργησε εικόνες, συναισθήματα και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.

Η καμπάνια γεφυρώνει το τότε με το σήμερα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κληρονομιά μιας από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών της σημερινής Εθνικής Ομάδας, μια νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη, συνεχίζοντας να γράφει τη δική της ιστορία. Στην καμπάνια συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Φώτης Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Χρήστος Ζαφείρης.

Τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ δίνουν έναν ακόμη συμβολικό χαρακτήρα στο ταξίδι στην Πορτογαλία, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδας έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Σε συνεργασία με την AEGEAN, μια πτήση της εταιρείας από την Ελλάδα προς την Πορτογαλία γίνεται μέρος του εορτασμού, με τους επιβάτες να βρίσκουν στις θέσεις τους την εμβληματική φανέλα μαζί με ξεχωριστές εκπλήξεις. Ένα ταξίδι, 22 χρόνια μετά, που αναβιώνει ένα αξέχαστο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώνοντας συμβολικά το τότε με το σήμερα.

Σχεδιασμένη ως ένα football-inspired lifestyle κομμάτι τόσο για τη νέα γενιά όσο και για όσους έζησαν το καλοκαίρι του 2004, η φανέλα διατηρεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αρχικού σχεδίου, με το λογότυπο της adidas και το έμβλημα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο στήθος, κλασική στρογγυλή λαιμόκοψη και άνετη εφαρμογή. Κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα και 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, συνδυάζει την ποδοσφαιρική κληρονομιά με το σύγχρονο lifestyle.

Περισσότερο από μια φανέλα, είναι ένα σύμβολο μιας ιστορίας που δεν έμεινε στο παρελθόν, συνεχίζει να μας ενώνει, να περνά από γενιά σε γενιά και να γράφεται ξανά. Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας είναι διαθέσιμη στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.