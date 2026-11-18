Αν αποφεύγεις να μιλάς ανοιχτά γι’ αυτά τα πέντε θέματα, διαθέτεις υψηλότερο δείκτη ευφυΐας από τους περισσότερους ανθρώπους γύρω σου, σύμφωνα με την ψυχολογία.

Στην εποχή των social media, όπου η προσωπική ζωή γίνεται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης και σχεδόν τα πάντα καταλήγουν σε ένα story ή μια ανάρτηση, το να κρατά κανείς κάποια πράγματα για τον εαυτό του μοιάζει σχεδόν παράδοξο. Είναι δεδομένο, πως δεν χρειάζεται να μοιραζόμαστε κάθε σκέψη, σχέδιο ή προσωπική υπόθεση με τους γύρω μας. Άλλωστε, είτε το κάνουμε είτε όχι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη ζωή μας.

Η επιλεκτική σιωπή δεν σημαίνει απαραίτητα μυστικοπάθεια ή έλλειψη ειλικρίνειας. Μπορεί, αντίθετα, να δείχνει αυτογνωσία, συναισθηματική ωριμότητα και καλή αντίληψη των ανθρώπων που έχουμε απέναντί μας. Όσοι έχουν ανεπτυγμένη ευφυΐα γνωρίζουν ότι η πληροφορία έχει τη δική της αξία και ότι δεν χρειάζεται όλοι να γνωρίζουν τα πάντα για εκείνους.

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