Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να χτίσει μια αψίδα 76 μέτρων και η οικογένεια Κένεντι δεν θέλει να βλέπει τον τάφο του JFK στη σκιά της

Η οικογένεια Κένεντι προσφεύγει κατά του Ντόναλντ Τραμπ για την αψίδα 76 μέτρων που σχεδιάζει στην Ουάσιγκτον, φοβούμενη ότι θα επισκιάσει τον τάφο του JFK.

Φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αρκείται στα κτίρια, τις επιγραφές και τα μνημεία που ήδη φέρουν το όνομά του. Αυτή τη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο για την Ουάσιγκτον την κατασκευή μιας τεράστιας θριαμβικής αψίδας, ύψους 76 μέτρων, με αφορμή την 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει, ωστόσο, ένα πρόβλημα. Η οικογένεια Κένεντι θεωρεί ότι το νέο μνημείο θα αλλοιώσει την εικόνα ενός από τους πιο ιστορικούς χώρους της χώρας, επισκιάζοντας ακόμη και τον τάφο του Τζον Φ. Κένεντι.

Εννέα μέλη της γνωστής πολιτικής δυναστείας προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να σταματήσει η κατασκευή της αψίδας, η οποία σχεδιάζεται να τοποθετηθεί στην είσοδο του Εθνικού Κοιμητηρίου του Άρλινγκτον, στη Βιρτζίνια. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, το έργο δεν θα επηρεάσει μόνο τη θέα προς τον τάφο του πρώην Αμερικανού προέδρου, αλλά και προς τους χώρους ταφής χιλιάδων βετεράνων που αναπαύονται εκεί.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr