Ο πρωινός σου καφές μπορεί να έχει απροσδόκητα οφέλη για την υγεία

Ο καφές μπορεί να προσφέρει οφέλη για την υγεία, αλλά η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες παρενέργειες.

Για πολλούς ανθρώπους, ο καφές είναι κάτι περισσότερο από μια καθημερινή συνήθεια ή ένας τρόπος για να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Η παρασκευή του μπορεί να αποτελεί μια απολαυστική πρωινή ιεροτελεστία, μια αφορμή για να συναντηθούν φίλοι και συγγενείς ή ακόμη και ένα χόμπι για όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύπτουν διαφορετικά είδη καφέ και τρόπους παρασκευής. Ωστόσο, όσο διαδεδομένη κι αν είναι η κατανάλωσή του, εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση σχετικά με το συγκεκριμένο ρόφημα και την επίδρασή του στην υγεία.

Μία από τις συνηθέστερες φράσεις που ακούμε είναι «πίνω πολύ καφέ», συχνά συνοδευόμενη από την πεποίθηση ότι ο καφές δεν κάνει καλό στην υγεία. Στην πραγματικότητα, όμως, η επιστημονική έρευνα έχει αναδείξει αρκετές πιθανές θετικές συσχετίσεις που συνδέονται με τη μέτρια κατανάλωσή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλος για όλους ή ότι μπορούμε να καταναλώνουμε απεριόριστες ποσότητες.

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