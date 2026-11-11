Αντεπίθεση του ΑΝΤ1: Επαναφορά των «Rouk Zouk», «Moments», «Σπιλιάδες» και «Dancing»

Σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού του όσον αφορά στο πρόγραμμά του προχωρά ο ΑΝΤ1. Πότε βγαίνουν στον αέρα διάφορα project.

Σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού του όσον αφορά στο πρόγραμμά του προχωρά ο ΑΝΤ1.

Το τελευταίο πρότζεκτ που θα βγει τώρα στον «αέρα» είναι το «Extreme Makeover: Home Edition» με τον Σπύρο Σούλη στις 20 Νοεμβρίου ενώ ενδέχεται το πρώτο επεισόδιο του «Moments» για φέτος με καλεσμένο τον Ρένο Χαραλαμπίδη να προβληθεί και αυτό πριν την εορταστική περίοδο. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα πρότζεκτς του σταθμού μετατίθενται για το β’ μισό της τηλεοπτικής σεζόν.

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